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Егору Кузьмину из Новосибирска необходимы деньги на лечение

  • 30/07/2018

Не хватает — 199 430 рублей.

У пятнадцатилетнего Егора Кузьмина из Новосибирска спинальная амиотрофия Верднига – Гоффмана. Это наследственное заболевание нервной системы, характеризующееся развитием мышечной слабости практически во всех мышечных структурах организма.

— В год сын неудачно упал – получил перелом височной кости. Ему сделали операцию. А вскоре после этого произошел регресс в развитии Егора: он перестал ходить, не мог стоять. Начались длительные мучительные поездки по больницам и врачам. Диагноз сыну поставили лишь два года спустя: спинальная амиотрофия Верднига – Гоффмана, — рассказывает мама Егора, Виктория Пьянкова.

Все эти годы Виктория много занимаюсь реабилитацией Егора, и постепенно он научился говорить, читать, запоминать стихи, освоил счет и компьютер.

— Но любое движение для него было серьезной проблемой, из-за слабости мышц сын не мог ходить. Егор на домашнем обучении, недавно закончил восьмой класс коррекционной школы. Благодаря помощи читателей Русфонда в прошлом году сын прошел лечение в московском Институте медицинских технологий (ИМТ). Спасибо всем, кто помог! Егор окреп, стал выносливее, теперь хоть и с трудом, но может поднять руки, понемногу ходит с поддержкой, — говорит Виктория.

Егору требуется продолжение лечения.

— Егор нуждается в госпитализации для продолжения лечения. Необходимо укрепить мышцы мальчика, развить выносливость, координацию движений и чувство равновесия, выработать навыки самостоятельной ходьбы, — говорит невролог ИМТ Елена Малахова (Москва):

По данным Русфонда стоимость госпитализации и лечения составляет 199 430 руб. Самостоятельно мама Егора оплатить лечение не может и просит помощи.

— Лечение надо продолжить. Но у меня нет денег, чтобы его оплатить. Воспитываю сына одна, не работаю, потому что надо ухаживать за Егором, живем на социальные выплаты. Прошу вашей помощи! — говорит Виктория.

Помочь Егору можно по ссылке.

Фото: из личных архивов

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