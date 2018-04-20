Экономисты предполагают, что ключевая ставка останется на неизменном уровне в 7,25%

Вопрос о возобновлении снижения в среднесрочном периоде, а также возможности пересмотра нейтрального диапазона ставки остается открытым.

— Мы рассчитываем, что по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ, запланированного на 27 апреля, ключевая ставка останется на неизменном уровне в 7,25 %. Наше предположение совпадает с результатом опроса Bloomberg. Однако, отметим, что в конкретном случае большинство составляет порядка 70 % участников, в то время как ранее (в январе и марте) наиболее популярное мнение формировалось большинством голосов примерно в 90 %. Данный факт свидетельствует о сохранении некоторой неопределенности и отсутствии среди экономистов и инвесторов единого мнения относительно вектора дальнейших решений в сфере денежно-кредитной политики, — говорит директор по аналитике банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев.

По его словам, с фундаментальной точки зрения, ключевая ставка регулятора должна снижаться, так как инфляционные процессы в РФ замедлились, и индекс потребительских цен стабилизировался вблизи исторических минимумов — согласно последним данным, +2,3 % в годовом выражении.

— Очевидно, что данный уровень намного (-1,7 п. п.) ниже таргета, актуальность которого недавно была подтверждена официальным представителем ЦБ РФ. Российская экономика, по-прежнему, развивается в условиях самой высокой среди крупных развивающихся рынков реальной процентной ставки – порядка 5,0%. Ближе всех к России, но все равно существенно отстают по показателю стоят Бразилия и Индия (порядка 3,5-3,8 %). С учетом определенного ЦБ РФ целевого диапазона реальной процентной ставки в 2–3 %, данный факт создает прямую предпосылку для продолжения цикла смягчения монетарных условий. Напомним также, что в официальном комментарии к последнему заседанию Совета директоров содержалось прямое указание на намерение регулятора перейти от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике до конца текущего года, — отметил Дмитрий Харлампиев.

Эксперт напомнил, что нельзя забывать, что равновесный диапазон реальной процентной ставки не является константой, и может меняться в зависимости от устойчивости страновой премии за риск, а также уровня нейтральной внешней реальной процентной ставки.

— Учитывая рост российской премии за риск в течение последнего месяца (в терминах CDS) на примерно +50 б. п., а также возможность ее стабилизации на достигнутых уровнях, нельзя исключать, что и сам по себе так называемый нейтральный диапазон процентной ставки может быть пропорционально пересмотрен вверх. Если это произойдет, то потенциал дальнейшего снижения номинальной ключевой процентной ставки ЦБ РФ в свою очередь будет закономерно ограничен, — говорит Дмитрий Харлампиев.

Кроме того, он подчеркнул, что конъюнктура финансовых рынков не менее, значима при принятии решений в сфере ДКП, особенно, в краткосрочном периоде.

— А текущее состояние российского финансового рынка ни благоприятным, ни сбалансированным назвать нельзя. Российские финансовые активы в недавнем прошлом пережили этап масштабной распродажи — снижение индекса РТС и девальвация рубля к доллару США локально превышали 13%, доходность рублевого госдолга увеличивалась на 70 б. п. Причем данное изменение конъюнктуры происходило на фоне движения цен на нефть к локальным максимумам, — говорит Дмитрий Харлампиев.

Эксперт уверен, что несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, о полном восстановлении или тем более продолжении роста рынков, пока говорить преждевременно.

— Учитывая «внешнюю» природу негативных рыночных движений, нельзя полностью исключить их повторения в будущем, в том числе ближайшем. Напомним, что импульсом для начала распродаж на российском рынке стало расширение пакета санкций со стороны США к РФ 6 апреля (под санкции в т. ч. попали РусАл и En+), далее инвесторы выраженно огранивали интерес к российскому риску на фоне подготовки США (и коалицией) военной операции в Сирии, а после ее проведения (с в целом нейтральным эффектом для рынков) на первый план вышел вопрос о возможном дополнительном усилении санкционного режима (новые санкции к российским компаниям в контексте сирийской проблемы), а также характере возможных ответных мер со стороны властей РФ. Хотя, согласно последним данным, США как минимум взяли паузу в вопросе наложения дополнительных санкций, а в РФ обсуждение пакета контрсанкций будет продолжаться еще в течение месяца, — говорит он.

Дмитрий Харлампиев напомнил, что недавно глава Департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ И. Дмитриев заявил, что ограничения на повышение ключевой ставки в зависимости от прогноза инфляции де-факто снята. Позднее первый зампред ЦБ РФ К. Юдаева отметила, что прогноз по инфляции может быть пересмотрен вверх, хотя и останется, с высокой вероятностью, в диапазоне 3-4%.

— Определенно, денежные власти внимательно следят за волатильностью обменного курса, рост которой, учитывая вес импорта в розничном товарообороте, может, в том числе оказать выраженно негативное влияние на инфляцию и инфляционные ожидания населения, — говорит директор по аналитике банка «Открытие».

Он отметил, что в данном контексте на несколько дней были прекращены плановые покупки валюты со стороны Минфина РФ (утвержденный на апрель объем — 240,7 млрд в рублевом эквиваленте), а также было сделано заявление о том, что российский регулятор располагает инструментами для стабилизации валютного рынка, однако пока необходимости их задействовать нет, так как риски для финансовой стабильности де-факто отсутствуют.

— Таким образом, мы ждем паузы в цикле снижения ключевой ставки регулятора, а вопрос о его возобновлении в среднесрочном периоде, а также возможности пересмотра нейтрального диапазона ставки остается открытым. Однако при условии отсутствия новых существенных внешних шоков мы не рассматриваем как реалистичный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки и начало валютных интервенций (продаж иностранной валюты) со стороны регулятора, — резюмирует эксперт.

Фото: предоставлено пресс-службой банка