«Экран-оптические системы» обратился за господдержкой

Компании рекомендовали проработать проект с точки зрения бюджетной эффективности.

— Мы просим субсидии на возмещение ставки по кредитам за 2019-2022 годы, а также части затрат на приобретение нового технологического оборудования. В общей сложности около 70 млн руб, — пояснил на заседании инвестиционного совета при правительстве Новосибирской области председатель совета директоров АО «Экран-оптические системы» Валерий Гугучкин.

Он также отметил, что предприятие готовит документы для обращения за федеральной поддержкой. В мае проект запланирован к рассмотрению на комиссии по реиндустриализации Новосибирской области, которую сейчас возглавляет запредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Ожидается, что проект компании по созданию промышленного производства полупроводниковых гетероструктур и электронных компонентов на их основе будет включен в число флагманских.

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Общий объем инвестиций в проект составляет 2,8 млрд руб, из них 344 млн необходимо для реализации первого этапа. 51 млн инвестировано на 1 апреля 2018 года.

— Мы уже заключили договор на поставку оборудования с иностранной фирмой. Завтра приезжают производители. Первая очередь проекта будет размещена в ИФП СО РАН, где уже готовы чистые помещения. На втором этапе производство переедет на площадки завода «Экран», — уточнил Гугучкин, отметив, что налоги будут выплачиваться на территории области.

Сейчас ученые ИФП «ставят» технологию производства элементов на импортном оборудовании, делают процессинг материалов, которые потом будут поставляться на предприятия, выпускающие конечные изделия. Валерий Гугучкин отметил, что у компании уже есть протоколы о намерениях с Индией, Пакистаном, Китаем и Вьетнамом, которые проявляют интерес к приобретению продукции новосибирского производителя.

— В 2017 году объем мирового рынка устройств на основе нитрида галлия составлял 380 млн дол, в 2023 году он вырастет до 1,3 млрд долларов. При этом Тайвань сегодня выпускает свыше 200 тыс элементов на основе арсенида галлия, США —106 тыс, Китай — 50 тыс, а Россия менее 5 тыс при потребности в 30 тыс в год, — подчеркнул он. — При этом мы выходим на практически новый рынок.

У участников инвестсовета вызвала вопросы низкая рентабельность и бюджетная эффективность первого этапа проекта: с 2019 по 2024 год в казну региона поступит 56 млн руб.

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АО «Экран-оптические системы» — актив РАТМ Холдинга. В рамках проекта на предприятии планируют поэтапно запустить производство пластин GaN (инвестиции составят 750-900 млн рублей), а затем изготавливать ЭКБ на основе GaN и GaAs для силовой электроники (потребуется примерно 1 млрд рублей). 30% в проект намерен вложить инвестор, 40% составят реинвестиции из прибыли, 30% — средства федеральных и региональных программ поддержки промышленности.

Если все эти намерения воплотятся в жизнь, то на заводе откроют дополнительно 450-500 высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест, объем производства по указанным направлениям в денежном эквиваленте составит около 2,5-3 млрд рублей в год; а ежегодные налоговые отчисления АО «Экран-оптические системы» в консолидированный бюджет области достигнут 900 млн рублей.

Юлия Данилова

Фото: баз- пресс-служба правительства Новосибирской области, др- Юлия Данилова