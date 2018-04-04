Экс- президента Сибмоста оштрафовали за уход от налогов

В совершении инкриминируемого преступления подозреваемый признался и полностью возместил причиненный ущерб.

В Новосибирске следствием приняты меры к возмещению в бюджет Российской Федерации задолженности по налогам в размере свыше 17 млн рублей отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России окончено производством уголовное дело, возбужденное в отношении президента АО «Сибмост» Сергея Титова, который подозревался в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов), сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР.

Как рассказали в пресс-службе, предварительным следствием установлено, что в 2017 году у АО «Сибмост» образовалась задолженность по налогам.

В связи с тем, что общество требование об уплате налогов в добровольном порядке не исполнило, налоговым органом приняты меры по взысканию имеющейся задолженности за счет имеющихся на счетах организации денежных средств.

— В свою очередь, президент АО «Сибмост» с целью недопущения взыскания задолженности предприятия с его расчетных счетов решил сокрыть денежные средства путем организации расчетов напрямую с контрагентами общества за выполненные работы, минуя расчетные счета общества, — говорится в сообщении.

В результате подозреваемый совершил сокрытие от принудительного взыскания денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

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Отмечается, что в совершении инкриминируемого преступления подозреваемый признался и полностью возместил причиненный ущерб. После выполнения необходимых следственных действий следователь по ходатайству подозреваемого направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

— 02 апреля 2018 года ходатайство следователя судом рассмотрено и удовлетворено, судом уголовное преследование в отношении подозреваемого прекращено, ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тыс рублей, — рассказали в Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР.

Сергей Титов покинул свой пост в начале марта 2018 года, проработав в этой должности год. До этого он был министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

В настоящее время новосибирский суд рассматривает дело о банкротстве «Сибмоста» по иску ООО «Строительная компания «Орион» (Новосибирск). Процедура наблюдения пока не ведена.

Фото: pixabay.com, автор- qimono