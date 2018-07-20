Эксперты ЦИАН составили рейтинг квартир Новосибирска с максимальной арендной ставкой

Самая дорогая арендная квартира обойдется в170 тысяч рублей в месяц.

По подсчетам экспертов ЦИАН, средняя стоимость аренды в первой десятке составляет 122 тыс. рублей в месяц. При этом площадь лотов варьируется от 70 до 200 «квадратов» при среднем показателе 149,8 кв. м.

Шесть из десяти самых дорогих арендных квартир Новосибирска расположены в Центральном районе города. Еще два лота – в Железнодорожном. Заельцовский и Октябрьский районы представляют по одной квартире.

Ряд лотов в рейтинге самых дорогих арендных квартир имеют одинаковую ставку. В случае совпадения ценовых параметров более высокую позицию занимает тот объект, который имеет меньшую площадь – более высокую ставку в пересчете на один «квадрат».

Рейтинг самых дорогих арендных квартир Новосибирска, по данным аналитиков ЦИАН, открывает лот со ставкой 80 тыс. рублей в месяц. Это стометровая квартира в малоэтажном жилом комплексе «Кедровый» с собственной парковой зоной, фонтанами и прудами. Лот сдается с качественной отделкой в современном стиле, есть вся необходимая техника и мебель. В арендную ставку также включено одно место в подземном паркинге.

Места с девятого по седьмое занимают три объекта с одинаковой арендной ставкой – 100 тыс. рублей в месяц. На девятой позиции идет самый просторный лот – квартира площадью 180 кв. м. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, стилизованный под классические дворцовые интерьеры, но с оригинальными современными элементами. К примеру, натяжной потолок в зоне кухни черный с глянцевым покрытием.

За те же 100 тыс. рублей в месяц можно снять квартиру площадью 130 кв. м на улице Крылова. Арендаторов ждет отделка в современном стиле, джакузи, три гардеробных комнаты, а также премиальное местоположение – на второй линии Красного проспекта в 3 минутах пешком от одноименной станции метро.

На седьмой позиции расположилась самая маленькая квартира в данном рейтинге – лот площадью 70 кв. м, предлагаемый в аренду за 100 тыс. рублей в месяц. Квартира с современной отделкой находится в центре Новосибирска – на Коммунистической улице. Несмотря на скромные для данного ценового сегмента габариты, в квартире выполнено функциональное зонирование: спланированы три спальни, объединенная зона гостиной и спальни, два санузла.

На шестом месте идет квартира с арендной ставкой 120 тыс. рублей в месяц. Данный лот, в отличие от предыдущего, отличается просторностью: его площадь составляет 190 кв. м. Арендатора ждут качественная отделка в современном стиле, дорогая отделка и мебель.

В том же бюджете (120 тыс. рублей в месяц) предлагается чуть более компактный лот, площадь которого составляет 140 кв. м. Он находится в престижном жилом комплексе «Паркхаус» на улице Урицкого. В квартире выполнен ремонт в классическом стиле, а панорамные окна выходят на зеленый сквер.

За 130 тыс. рублей в месяц можно арендовать самую просторную квартиру в топ-10. Ее площадь составляет 200 кв. м. Лот расположен в двух уровнях, в нем выполнен ремонт по авторскому дизайн-проекту. Помимо четырех жилых комнат, предусмотрено жилье для обслуживающего персонала. В стоимость также входят два машиноместа в подземном паркинге.

—«Бронза» рейтинга достается лоту, сдающемуся за 150 тыс. рублей в месяц. Он находится у Центрального парка, на который выходят окна квартиры. Площадь объекта составляет 185 кв. м, в нем произведен ремонт в современном стиле. Немаловажно, что данный лот сдается впервые, — отмечают в ЦИАН.

Второе место у еще одной квартиры с арендной ставкой 150 тыс. рублей в месяц. Этот лот оформлен в стиле современной классики, его площадь составляет 110 кв. м. Расположен он в элитном доме у парка им. Кирова в 100 метрах от метро «Октябрьская».

Лидер рейтинга самых дорогих арендных квартир Новосибирска – это двухуровневый пентхаус с открытой террасой в клубном доме рядом с Театром оперы и балета. В квартире выполнена дорогая отделка в современном стиле, есть кабинет с сейфом, кинотеатр, видеонаблюдение с камерами на парковке, террасе, лифтовой площадке. Площадь пентхауса – 193 кв. м. Его аренда обойдется в 170 тыс. рублей в месяц.

Фото: pixabay.com, автор- mastersenaiper