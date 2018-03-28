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Эксперты ФАТФ могут приехать на беседу с бизнесом в регионы Сибири

  • 28/03/2018
верховод

В России начинает работу миссия Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

— Миссионеры Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) приезжают в Россию уже на следующей неделе. Делегацию возглавляет Том Нолан. В Москве пройдет большой семинар по подготовке работы миссии в РФ в котором примут участие и представители правоохранительных органов регионального уровня, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС в Новосибирске замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

По его словам, представители миссии уже сейчас начнут интервьюировать сотрудников правоохранительных органов, представителей частного бизнеса, чтобы сделать выводы о работе антиотмывочной системы в стране. К основным рискам, актуальным для России, Ливадный относит риски в кредитно- финансовой сфере, которая всегда привлекала как лиц, заинтересованных в развитии теневой экономики, так и откровенных преступников, вопросы, связанные с исполнением бюджета и госзакупками, тему коррупции, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма.

Выявленные в ходе работы миссии нарушения можно будет исправить до марта 2019 года, то есть до старта масштабной проверки ФАТФ. Именно поэтому сейчас Росфинмониторинг мобилизует работу всех структур на федеральном уровне и в регионах, чтобы договориться о мерах по повышению эффективности деятельности по наиболее рисковым направлениям.

— В конце февраля у нас прошло совещание в Приволжском федеральном округе, сегодня в Сибирском, далее в остальных округах, — пояснил он СМИ. — Мы также ставим задачу подготовится к физическому визиту миссии ФАТФ в регионы. Пока не можем сказать в какой округ поедут эксперты, но при проверке больших стран, помимо работы в столице, миссия обычно выезжает в несколько регионов. Это обязательное условие.

Ливадный подчеркнул, что Сибирский федеральный округ является приоритетной территорией, где действие антиотмывочной системы и Росфинмониторинга признано наиболее эффективным, в том числе органами власти и представителями смежных надзорных структур и правоохранительных органов.

— Это особенно актуально, учитывая промышленную развитость округа. Наша антиотмывочная система в Сибири повернута в сторону профилактики преступлений, в том числе при мониторинге движения бюджетных средств, информирования всех участников процесса. Мы считаем, что проще сохранить деньги, чем потом искать украденное. Подобным образом работа мало где выстроена, — подчеркнул Ливадный.

Он не исключил, что миссия может потребовать расширить список регионов для оценки ситуации, а также произвольно выбирать интервьюируемых, не из того списка, который им представит российская сторона. В том числе, среди представителей регионального бизнеса.

Результаты работы ФАТФ в России будут опубликованы в октябре 2019 года. Росфинмониторинг надеется, что оценка будет достойной. Павел Ливадный уверен, что для РФ сегодня это особенно важно, учитывая, что ФАТФ является одним из немногих оставшихся в мире деполитизированных форматов.

Он также прокомментировал основные тенденции в работе службы финансовой разведки.

— Мы наблюдаем снижение объемов вывода капитала за рубеж и обналичивания денежных средств. Это наиболее стандартные способы легализации преступных доходов. За последнее время система госконтроля за незаконными финансовыми потоками выстроена так, что мы «наступили на хвост» преступникам и нам удалось добиться реальных результатов по снижению незаконной деятельности, — поясняет Ливадный.

Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Андрей Долбня уточнил, что за 2017 год в результате совместной работы со «смежниками» в рамках антиотмывочного законодательства финразведке в Сибири удалось сохранить 5,5 млрд руб, из которых половина бюджетные. В бюджеты возвращено около 400 млн руб, арестовано имущество на сумму 3,5 млрд руб, доначислено налогов 700 млн руб. Основным поставщиком информации о сомнительных операциях являются кредитные организации. В 2017 году они направили в финразведку Сибири около 3 млн сообщений (+6%) об операциях общей суммой около 80.5 трлн руб.

Также в прошлом году 50% от всего объема подозрительных операций составили транзитные на сумму порядка 350 млрд руб. За два прошедших года в округе исследовано почти 6 тыс электронных кошельков через которые прошло около 2.5 млрд руб, предположительно наркодоходов. Долбня уточнил, что основная масса возбужденных по легализации уголовных дел связана с наркотиками.

Юлия Данилова

Фото: автора

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