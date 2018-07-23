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Эксперты HeadHunter проанализировали рынок труда Новосибирска для людей старше 50 лет

  • 23/07/2018
hands

По данным экспертов компании, к этой возрастной категории сегодня относятся 3 % соискателей-женщин и 4 % соискателей-мужчин.

В ближайшие 10 лет доля и тех, и других может вырасти в полтора-два раза, так как количество «молодой» рабочей силы (то есть, соискателей от 25 до 35 лет) сокращается – таковы последствия демографического кризиса 1990-х годов. Это один из факторов, который заставляет работодателей менять свое отношение к возрастным кандидатам. Второй фактор — более субъективный, но не менее важный, говорится в сообщении HeadHunter.

— Те, кому сегодня 50 лет, очень отличаются от 50-летних начала 2000-х: они более активны, многие разбираются в современных технологиях и заинтересованы в профессиональном развитии. Часто руководители и HR-директора сами старше 50 лет, но не считают себя стариками, а потому и к соискателям-сверстникам относятся достаточно лояльно. Доля приглашений возрастных кандидатов на собеседования и непосредственно на работу постепенно растет — пока это нельзя назвать тенденцией, но изменения, безусловно, есть, — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибирскому федеральному округу Елана Таращук.

По данным опроса HeadHunter, возраст — лишь седьмой по счету критерий, на который смотрит работодатель. Однако говорить об исчезновении дискриминации по этому признаку пока рано – так или иначе с ней сталкиваются около 70 % соискателей старше 50 лет. Каждый второй работодатель отмечает, что на некоторых должностных позициях есть объективные возрастные ограничения, а сотрудники старшего возраста — наиболее уязвимая группа на рынке труда.

— В этом возрасте проще всего найти работу в тех сферах, где требуются многолетний опыт и узкая экспертиза. Например, постоянно испытывают потребность в профессионалах различные отрасли производства (тяжелая промышленность, металлургия), строительство, образование и медицина, — добавляет Елана Таращук.

В Новосибирске соискатели возрасте 50 лет и старше чаще всего ищут работу в тех отраслях, в которых работали большую часть жизни: «Производство», «Транспорт», «Административный персонал», «Бухгалтерия», «Строительство». Реже всего — в областях «Спорт, фитнес», «Консультирование», «Страхование».  При этом 52% возрастных соискателей претендуют на зарплату 25-50 тысяч рублей, 19 % — 50-75 тысяч, 21 % — до 25 тысяч.

Несмотря на стереотипы, соискатели в возрасте 46-55 лет весьма активно интересуются онлайн-курсами по английскому языку, управлению персоналом, развитию карьеры, работе с офисным ПО и общему менеджменту, а соискатели старше 55 лет – курсами по управлению персоналом, английскому языку, личной эффективности, IT и новым технологиям, а также по программированию.

Отмечается, что по данным исследования HeadHunter, с повышением пенсионного возраста согласны всего 5 % новосибирцев, причем большинство из них называют идеальным вариантом для завершения активной карьеры 66 лет у мужчин и 63 года у женщин. Ещё 54 % жителей области считают текущие значения оптимальными, а 34% уверены, что уходить на пенсию следует раньше: мужчинам — в 55 лет, а женщинам — в 52 года.

Фото: pixabay.com, автор- stevepb

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