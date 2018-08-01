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Эксперты «Открытие Брокер» считают, что цены на недвижимость вскоре начнут расти

  • 01/08/2018
dom

Аналитик Тимур Нигматуллин уверен, что сейчас рынок достиг дна и готов к движению вверх.

— Недвижимость неизменно сохраняет лидирующие позиции с точки зрения инвестиционных предпочтений россиян. Так, согласно последнему соответствующему опросу ВЦИОМ, недвижимость назвали надёжным активом для инвестиций 46 % имеющих сбережения россиян. Для сравнения: банковские счета идут с большим отрывом позади с долей 29 %, — отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

По его словам, в последние годы ожидания инвесторов даже близко не соответствовали реальности.

— Так, по данным Росстата, с начала кризиса средняя цена за метр типового вторичного жилья в среднем по РФ неуклонно снижалась: если в 1 квартале 2015 г. она составляла 54,5 тыс. руб., то в 1 квартале 2016 упала до 50,8 тыс. руб., а в 1 квартале 2017 достигла 48,8 тыс. руб. Небольшой отскок состоялся лишь в 1 квартале 2018 года — до 49,7 тыс. руб, — отметил эксперт.

Тимур Нигматуллин подчеркивает, что у многих инвесторов в недвижимость возник закономерный вопрос: как же получилось так, что, вопреки агрессивной рекламе девелоперов, цены на недвижимость не только не защитили покупателей от девальвации, но и умудрились просесть даже в рублёвом эквиваленте?

— Все просто: стоимость недвижимости по большей части проистекает из денежных потоков от её аренды, а не от себестоимости или обещаний девелоперов. Сколько вы можете заработать в сумме за время владения активом (акция, облигация или недвижимость) — такова и его реальная стоимость, — говорит аналитик «Открытие Брокер».

Таким образом, по мнению эксперта, недвижимость особо чувствительна к изменению доходов населения.

— Если доходы падают, сдающие недвижимость в аренду вынуждены снижать ставки, позже эта тенденция постепенно транслируется в ценообразование на рынке самой недвижимости. Помимо этого, поскольку чаще всего зарплаты в РФ и соответствующие денежные потоки номинированы в рублях, недвижимость, как успели заметить многие наши соотечественники, поверившие рекламе, не спасет сбережения от девальвации, — говорит Тимур Нигматуллин.

Он напомнил, что реальные располагаемые доходы россиян снижались последние четыре года.

— С 2013 по 2017 год в совокупности падение составило 11 % (-0,7 % в 2014; -3,2 % в 2015; -5,8 % в 2016 и -1,7 % в 2017), обвалив тем самым рынок, несмотря на подешевевшую ипотеку. Девальвация проходила опережающими темпами, и в долларах недвижимость обесценилась более чем в два раза, — отметил аналитик.

Он уверен, что сейчас рынок достиг дна и, похоже, готов к движению вверх.

— Реальные доходы населения в 1 полугодии 2018-го вернулись к росту, прибавив 2,6 % год к году. Помимо этого, из-за интервенций Минфина рубль сильно недооценен. Фактически мы живём при курсе рубля при нефти по $40. Таким образом, недвижимость имеет потенциал к росту как в рублевом, так и в валютном выражении, — резюмирует Тимур Нигматуллин.

Фото: баз- Gensa Gensa, др- предоставлена банком

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