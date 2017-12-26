Эксперты отмечают продолжение падения объемов текущего строительства

Новосибирская область вошла в число шести регионов страны, в которых сосредоточено более половины жилищного строительства.

По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» в ноябре 2017 года падение объемов текущего строительства продолжилось, сообщает Единый реестр застройщиков.

На ноябрь в строительстве у застройщиков находилось 14,8 тыс. жилых домов, в которых строилось 2,42 млн жилых единиц (квартир, блоков, апартаментов) совокупной площадью 119,1 млн м².

Отмечается, что падение объемов текущего строительства наблюдается в России второй месяц подряд. Месяцем ранее этот показатель составлял 119,7 млн м², а пик объемов строительства зафиксирован в сентябре (120,0 млн м²).

Эксперты подчеркивают, что на декабрь ежегодно приходится максимальный объем ввода жилья застройщиками, поэтому нет никаких сомнений в том, что падение теущего строительства продолжится.

— Основной объем текущего жилищного строительства застройщиками приходится на многоквартирные дома: в них находится 97,4 % строящихся жилых единиц. На дома с апартаментами приходится 2,2 % строящихся жилых единиц. Доля блокированных домов составляет 0,4 % строящихся жилых единиц. — уточняют в ЕРЗ.

По данным исследования, в целом застройщики жилья в Российской Федерации осуществляют строительство 5 189 жилых комплексов в 82 регионах.

— При этом более половины жилищного строительства сосредоточено всего в шести регионах. Наибольший объем жилищного строительства ведется в Московской области — 13,3 % совокупной площади жилых единиц. В первой тройке также Санкт Петербург (11,1 %) и Москва (10,7 %). Далее с большим отрывом идут Краснодарский край (7,0 %), Ленинградская (5,4 %) и Новосибирская области (3,1 %), — говорится в отчете.

Фото: Michael ChUv