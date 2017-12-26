Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Эксперты отмечают продолжение падения объемов текущего строительства

  • 26/12/2017
стройка

Новосибирская область вошла в число шести регионов страны, в которых сосредоточено более половины жилищного строительства.

По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» в ноябре 2017 года падение объемов текущего строительства продолжилось, сообщает Единый реестр застройщиков.

На ноябрь в строительстве у застройщиков находилось 14,8 тыс. жилых домов, в которых строилось 2,42 млн жилых единиц (квартир, блоков, апартаментов) совокупной площадью 119,1 млн м².

Отмечается, что падение объемов текущего строительства наблюдается в России второй месяц подряд. Месяцем ранее этот показатель составлял 119,7 млн м², а пик объемов строительства зафиксирован в сентябре (120,0 млн м²).

Эксперты подчеркивают, что на декабрь ежегодно приходится максимальный объем ввода жилья застройщиками, поэтому нет никаких сомнений в том, что падение теущего строительства продолжится.

— Основной объем текущего жилищного строительства застройщиками приходится на многоквартирные дома: в них находится 97,4 % строящихся жилых единиц. На дома с апартаментами приходится 2,2 % строящихся жилых единиц. Доля блокированных домов составляет 0,4 % строящихся жилых единиц. — уточняют в ЕРЗ.

По данным исследования, в целом застройщики жилья в Российской Федерации осуществляют строительство 5 189 жилых комплексов в 82 регионах.

— При этом более половины жилищного строительства сосредоточено всего в шести регионах. Наибольший объем жилищного строительства ведется в Московской области — 13,3 % совокупной площади жилых единиц. В первой тройке также Санкт Петербург (11,1 %) и Москва (10,7 %). Далее с большим отрывом идут Краснодарский край (7,0 %), Ленинградская (5,4 %) и Новосибирская области (3,1 %), — говорится в отчете.

Фото: Michael ChUv

Популярное с сайта

Бизнес и стройка пошли в банк

26/12/2017
А госсектор предпочел сократить объем коммерческих займов.

Банк «Левобережный» обеспечил доступ к сервису Android Pay

26/12/2017
У клиентов Банка «Левобережный» появилась возможность оплачивать свои покупки при помощи Android устройств (по технологии Android Pay).

В Новосибирской области появились региональные менеджеры Внешэкономбанка

26/12/2017
Регион будет представлен в команде ВЭБ двумя региональными менеджерами.

Мнение

Итоги года. Недвижимость Новосибирска

Все материалы

Инфляцию удалось удержать

26/12/2017

Бизнес и стройка пошли в банк

26/12/2017

Банк «Левобережный» обеспечил доступ к сервису Android Pay

26/12/2017

Новые возможности

26/12/2017

Поддержка инноваций сдвинула промышленность с «мертвой точки»

26/12/2017

Банк «Открытие» первым в мире запустил денежные переводы по фотографии

26/12/2017

На очередной совет по реиндустриализации вынесут проекты трех компаний

26/12/2017

ВТБ увеличил оборот по эквайрингу до 1,4 трлн рублей

26/12/2017

«СКТБ катализатор» настроился на глобализацию

26/12/2017

Научно-технологический парк «Новосибирск» возобновит работу

26/12/2017

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag