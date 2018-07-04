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Эксперты прогнозируют рост цен на квартиры к концу года

  • 04/07/2018
Sibakademstroy

Это произойдет в силу сокращения численности застройщиков и «вымывания ассортимента».

За первое полугодие 2018 года объем продаж компании Сибакадемстрой вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 70% сделок были заключены по ипотечным программам, 20% из них совмещены с программой Обмена вторичных квартир на новые. В продаваемом ассортименте спросом пользуются квартиры с объединенной кухней-гостиной, двумя спальнями и особенными планировочными решениями – летней террасой, рабочим кабинетом на лоджии или личной гардеробной, сообщили в пресс-службе компании.

— Ежемесячно 30% покупателей приходят к нам для обмена своей квартиры на новую. На фоне снижающегося процента по ипотеке клиенты готовы не только отдать свою квартиру, но и инвестировать дополнительные средства для покупки квартиры большей площади. Совмещение обмена с ипотекой – понятный сервис для покупателя, который помогает в моменте улучшить жилищные условия, — комментирует Динар Зарипов, директор по продажам Сибакадемстрой.

В компании пояснили, что по программе Обмена квартир застройщик выкупает квартиру клиента, а деньги с её продажи идут в зачёт стоимости новой. Такое решение даёт возможность купить новую квартиру больше предыдущей, не вкладывая полной суммы. В среднем доплата составляет 1-1,5 млн руб., которые можно оформить в ипотеку или беспроцентную рассрочку. Шаг улучшения условий проживания – 20-30 квадратных метров.

Отмечается, что в обмене очевиден тренд на рефинансирование текущей ипотеки. Если вторичная квартира оформлена в ипотеку 3 года назад по ставке 12-14%, то покупателю выгодно обменять её на новую и рефинансировать остаток ипотеке на ставку 8-9%. Это позволит существенно снизить ежемесячный платёж. Рост спроса на рефинансирование отмечают и банки-партнёры Сибакадемстрой.

— Темп роста ипотеки в первом полугодии 2018 года по отношению к 2017 году в объёме составил 172%. Количество кредитов по программе «Рефинансирование» стремительно растёт: в 2018 году доля рефинансирования составила 9,3%, в прошлом году – 4,1%. Средний чек по ипотеке вырос до 2 010 тыс. рублей, что говорит о высоком спросе на квартиры повышенной комфортности и желании клиента увеличить квадратные метры. Особым спросом пользуются двухкомнатные квартиры-студии, полноценные двух- и трёхкомнатные квартиры, — поясняет Кристина Алтухова, начальник отдела по работе с партнерами жилищного кредитования управления по работе с партнёрам и ипотечного кредитования Новосибирского отделения №8047 ПАО «Сбербанк».

Директор ипотечного кредитования Банка ВТБ г. Новосибирск Виктория Ферле рассказала, что объём ипотечных кредитов, выданных Новосибирским филиалом Банка ВТБ в первом полугодии 2018 года увеличился на 45% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

— Значительно возросло количество клиентов, желающих рефинансировать действующий ипотечный кредит: доля кредитов, выданных в рамках программы «Рефинансирование» увеличилась до 12%, тогда как в первом полугодии 2017 года она составляла – 4%. Средняя сумма кредита также увеличилась и составила 1,9 млн руб., — комментирует Виктория Ферле.

Рост продаж в первом полугодии 2018 года зафиксирован не только в компании Сибакадемстрой, но и в целом по рынку. По данным системы «Декарт. Онлайн» с начала года в Новосибирске наблюдается устойчивый рост регистрации договоров долевого строительства. В ТОП-20 интегрального рейтинга устойчивости застройщиков Новосибирска компания Сибакадемстрой по-прежнему сохраняет лидерство в первой пятерке.

На фоне оживления и монополизации рынка вследствие поправок к 214-ФЗ аналитики прогнозируют рост цен на квартиры ближе к концу года.

— Продолжает вымываться и практически уже обнулился весь набор непроданных квартир, который образовался в 2015-2016 годах. По состоянию на 1 июня 2018 года в стройке находится 27 тыс. проданных, но не построенных квартир. При этом роста рынка недвижимости за счет индустриального строительства не происходит. Происходит монополизация: крупные компании усиливают свои позиции на рынке за счет работы с потребностями клиента и управления сервисом. Компании, которые менее внимательны к квартирографии, благоустройству и сервису уходят с рынка. Порядка 25% компаний в ближайшие годы станут банкротами, еще 25% сами уйдут с рынка. В целом на 20 компаний-лидеров рынка приходится порядка 72% общего объёма продаж. Соответственно, в силу сокращения численности застройщиков и вымывания ассортимента со второй половины третьего квартала цена квадратного метра в Новосибирске начнёт расти более существенно, — рассказывает Сергей Николаев, независимый аналитик.

Напомним, что с 1 июля 2018 года вступили в силу все поправки в 214-ФЗ, принятые в прошлом году: усиление контроля за финансовой деятельностью застройщиков, страхование рисков незавершения строительства через счета-эскроу, банковское проектное финансирование. Подробно том, как эти изменения закона повлияют на рынок читайте в экспертном интервью финансового директора компании Брусника Веры Квитковской журналу Forbes (прим. ред. – Сибакадемстрой входит в компанию Брусника с 2011 года). В России Брусника стала первым застройщиком, который начал работать со счетами-эскроу для строительства новой очереди квартала «Новин» в Тюмени.

Фото: пресс-служба компании Сибакадемстрой

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