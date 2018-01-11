Эксперты прогнозируют в 2018 году рост цен на новые автомобили от 5% до 7%

Этому послужат причиной повышение акцизов на автомобили мощностью свыше 200 л.с. и повышение утилизационного сбора на 15–17 %.

В нынешнем году автомобили в России могут подорожать на 5–7 %. Основными факторами роста могут стать повышение акцизов на автомобили мощностью свыше 200 л.с. и повышение утилизационного сбора на 15–17 % с начала 2018 года. Такое мнение высказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

— При условии, что в 2018 году российская валюта будет относительно стабильной на уровне 55–65 рублей за $1, и если не будет девальвации рубля, которой, по идее, быть не должно, эти факторы могут дать средний рост в пределах 5 – 7%. Причин для дальнейшего роста цен я не вижу, — констатирует Сергей Целиков.

Также эксперт отмечает, что на сегодняшний день не меньше 50 % любого автомобиля, в том числе российского производства, это валютная составляющая.

О том, что цены на новые автомобили в 2018 году вырастут, основные игроки предупреждали еще в прошлом году. Во второй половине декабря цены подняли сразу 6 автопроизводителей. С 1 января нынешнего года в среднем на 2,5 % увеличились цены на модельный ряд LADA.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2017 году цены на новые автомобили в России выросли в среднем на 5 %.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru