Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Эксперты прогнозируют в 2018 году рост цен на новые автомобили от 5% до 7%

  • 11/01/2018
авто

Этому послужат причиной повышение акцизов на автомобили мощностью свыше 200 л.с. и повышение утилизационного сбора на 15–17 %.

В нынешнем году автомобили в России могут подорожать на 5–7 %. Основными факторами роста могут стать повышение акцизов на автомобили мощностью свыше 200 л.с. и повышение утилизационного сбора на 15–17 % с начала 2018 года. Такое мнение высказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

— При условии, что в 2018 году российская валюта будет относительно стабильной на уровне 55–65 рублей за $1, и если не будет девальвации рубля, которой, по идее, быть не должно, эти факторы могут дать средний рост в пределах 5 – 7%. Причин для дальнейшего роста цен я не вижу, — констатирует Сергей Целиков.

Также эксперт отмечает, что на сегодняшний день не меньше 50 % любого автомобиля, в том числе российского производства, это валютная составляющая.

О том, что цены на новые автомобили в 2018 году вырастут, основные игроки предупреждали еще в прошлом году. Во второй половине декабря цены подняли сразу 6 автопроизводителей. С 1 января нынешнего года в среднем на 2,5 % увеличились цены на модельный ряд LADA.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2017 году цены на новые автомобили в России выросли в среднем на 5 %.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

Популярное с сайта

Безопасный бизнес 2018

11/01/2018
7 февраля в Новосибирске пройдет мультиотраслевая конференция для собственников и руководителей бизнеса «БЕЗОПАСНЫЙ БИЗНЕС-2018».

В Новосибирске зарегистрировано 59 микрофинансовых организаций

11/01/2018
За год их количество сократилось на 13.2%.

В России начал работать реестр коррупционеров

11/01/2018
В него будут вноситься сведения о чиновниках, которые уволены в связи с утратой доверия.

Мнение

Поддержка инноваций сдвинула промышленность с «мертвой точки»

Все материалы

«Д2 Страхование» предложил МФО продукты и доходы нового поколения

11/01/2018

ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности «Мой бонус»

11/01/2018

ВТБ начинает прием ипотечных заявок по новой госпрограмме

11/01/2018

Кредиторы предъявили «Макс Моторс Сити» требования почти на 700 млн руб

11/01/2018

В Новосибирске зарегистрировано 59 микрофинансовых организаций

11/01/2018

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером конкурса среди педагогов

10/01/2018

Три застройщика, работающие в Новосибирске, отличились на сдаче

10/01/2018

ВТБ выдал первые в 2018 году автокредиты в рамках госпрограммы

10/01/2018

Новосибирцы приступили к серийному производству детских планеров

10/01/2018

Маленькому Саше Гагарину требуются деньги на лекарство

10/01/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag