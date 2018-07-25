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Эксперты считают, что выход из американских госбумаг – сигнал тревоги

  • 25/07/2018

Принятие заведомо непопулярных мер, обычно, происходит в условиях, когда государство испытывает значительные трудности с наполнением федерального бюджета.

— Нефть стоит свыше $70 за баррель, федеральный бюджет сводится с профицитом, а международные резервы страны растут. И тем не менее монетарные власти России осуществляют целый ряд непопулярных мер: повышают пенсионный возраст, увеличивают НДС и хотят взымать платежи с посылок иностранных интернет-магазинов. Принятие заведомо непопулярных мер, обычно, происходит в условиях, когда государство испытывает значительные трудности с наполнением федерального бюджета. Но этого явно не наблюдается, наоборот, бюджет профицитен, а резервы растут, — говорит советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

Эксперт отмечает, что совсем недавно власти почти полностью (на 85%!) распродали пакет американских госбумаг из состава международных резервов.

— Последнее особенно удивительно, т.к. особой альтернативы с точки зрения сочетания надёжности и доходности у американских госбумаг нет (европейские облигации в разы менее доходны, а по некоторым доходность отрицательная). Таким образом, выведя средства из американских госбумаг, придётся вложить их в нечто гораздо менее доходное, а то и приносящее отрицательный доход (как золото, которое требует затрат на хранение). Да и скорость, с которой происходила их распродажа, необычна. Даже во времена обвала цен на нефть и курса рубля (осень 2014 г. – весна 2015 г.) распродажа велась гораздо медленнее, — подчеркивает Сергей Хестанов.

По его мнению, такая высокая скорость распродажи косвенно указывает на очень серьезные опасения относительно ужесточения санкций и возможного наложения санкций на этот класс активов.

— Никакая другая причина не может логично объяснить этого решения монетарных властей. Если же это действительно произойдет, Россию ждёт заметное сокращение доходов от экспорта, — утверждает Сергей Хестанов.

Эксперт уверен, что последствия же сокращения доходов от экспорта просты и понятны.

— Нас ждёт ослабление рубля (благоприятно для бюджета), урезание госрасходов и некоторое снижение темпов роста экономики (вплоть до отрицательных). Противостоять последним двум пунктам, увы, почти невозможно. А вот первому легко: перевести накопления в твёрдую валюту. После этого ослабления рубля можно уже не бояться, — резюмирует Сергей Хестанов.

Фото: предоставлено пресс-службой банка

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