Эксперты Superjob.ru назвали лучшие вакансии июня

Самая высокая зарплата предлагается директору по персоналу интернет магазина.

Самую высокую зарплату месяца, по данным исследовательского центра портала Superjob.ru, работодатели Новосибирска предлагали директору по персоналу интернет-магазина — от 110 до 160 тысяч руб. на руки. Ведущему программисту «1С» федеральная торговая компания fashion-индустрии и корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ готовы платить от 80 000 руб. Банк Уралсиб ищет менеджера по развитию комиссионного бизнеса и обещает будущему специалисту зарплату от 62 600 руб. Замыкает пятерку вакансий транспортно-логистическая компания, которая предлагает директору филиала зарплату от 60 тысяч тысяч рублей в месяц.

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