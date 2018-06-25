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Эксперты Superjob.ru назвали лучшие вакансии июня

  • 25/06/2018
shaking-

Самая высокая зарплата предлагается директору по персоналу интернет магазина.

Самую высокую зарплату месяца, по данным исследовательского центра портала Superjob.ru, работодатели Новосибирска предлагали директору по персоналу интернет-магазина — от 110 до 160 тысяч руб. на руки. Ведущему программисту «1С» федеральная торговая компания fashion-индустрии и корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ готовы платить от 80 000 руб. Банк Уралсиб ищет менеджера по развитию комиссионного бизнеса и обещает будущему специалисту зарплату от 62 600 руб. Замыкает пятерку вакансий транспортно-логистическая компания, которая предлагает директору филиала зарплату от 60 тысяч тысяч рублей в месяц.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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