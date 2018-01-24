Экспорт зерна за период с сентября 2017-го по январь 2018-го года вырос в 13,5 раз

Всего отгружено 53 600 тонн зерна.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников совместно с директором департамента регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства России Анатолием Куценко провёл заседание оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что глава региона поблагодарил Министерство сельского хозяйства России за то, что минсельхоз в непростой транспортно-логистической ситуации оказывает весомую поддержку нашему региону, и особо подчеркнул, что сельхозпроизводители Новосибирской области ощутили эффект от решений, которые были приняты на федеральном уровне в декабре.

— По состоянию на 22.01.2018 г., закуплено и оплачено ООО «ОЗК-Юг» (баганский и карасукский элеваторы) пшеницы 4-го класса по цене 6300 руб. за тонну 54,7 тыс. тонн на сумму 355 млн руб. (46 получателей, в том числе 21 крестьянско-фермерское хозяйство и индивидуальные предприниматели). Всего подано на аккредитацию 103 СХТП и элеватора. Аккредитовано для поставки и отправки зерна ООО «ОЗК-Юг» 91 сельскохозяйственный товаропроизводитель и 6 элеваторов (ООО «Ассоциация», с. Баган; ООО «СВС-Агро», г. Карасук; ООО «Болотноехлебопродукт», г. Болотное; ООО «Половинновский элеватор», Краснозёрский р-н; ООО «НКН», г. Куйбышев, ОАО «Каргатский элеватор», г. Каргат). В ближайшие дни необходимые документы для приёма и хранения зерна получит элеватор ООО «Татарскзернопродукт», — рассказали в пресс-службе.

Особо отмечено, что вывоз новосибирского зерна на экспорт за период с сентября 2017-го по январь 2018-го года вырос в 13,5 раз по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (сентябрь 2016-го – январь 2017-го гг.)

— Сегодня на погрузке на территории Новосибирской области находится 110 вагонов (12 грузоотправителей). За период с 01.01.2018 по 22.01.2018 было отгружено 747 вагонов (по 34 вагона в сутки), в том числе на экспорт — 531 вагон. Всего отгружено 53 600 тонн зерна. По состоянию на 22 января 2018 года в ОАО «РЖД» подано 1 335 заявок на перевозку зерна в январе текущего года, согласовано 1 204 заявки. Утверждённый для Новосибирской области постановлением лимит в 100 тысяч тонн будет освоен в 1 квартале 2018 года в случае обеспечения подвижным составом по заявкам грузоотправителей в объёме 50 тысяч тонн в месяц, — говорится в сообщении.

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области принимает активное участие в реализации приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК», который реализуется в стране по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках реализации указанного проекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом», ООО «НПК» получила субсидии из федерального бюджета на компенсацию части транспортных затрат на сумму 12,5 млн рублей на поставку масличных культур в Китай.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области