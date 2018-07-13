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Экспортный потенциал сырья дикоросов в Сибири около 1 млрд долларов в год

  • 13/07/2018
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МАСС готовит консорциум заготовителей и переработчиков дикоросов.

— В конце июня на заседании в Томской области мы проанализировали итоги реализации в регионе программы промышленного использования возобновляемых природных ресурсов. Результаты оказались впечатляющими, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

По итогам прошлого года в Томске предпринимателями закуплено 8 тыс тон дикоросов. Половина из них ягоды, около 1 тыс тонн — кедровый орех, около 1 тыс тонн — грибы, 0,5 тыс тонн — иван-чай, 1.3 тыс тонн — хвойная лапка, 650 тонн — чага, 27 тонн — сосновая шишка, 16 тонн — лекарственные растения. Из них около 30% продукции осталось в Томске и было переработано, 40% сырья ушло на экспорт, остальное было реализовано на территории Российской Федерации. Томск отчитался, что на экспорт в 2017 году из региона было поставлено до 4 тыс тонн дикоросов (сырья) на сумму около 80 млн долларов. Кедровый орех экспортировался в Китай и Пакистан, грибы — в Италию, Австрию, Германию и Польшу, чага — в Южную Корею и Индию. В планах региона к 2020 году удвоить эту цифру.

Новосибирские дикоросы пошли за рубеж

По словам Геннадия Гусельникова, проанализировав эти результаты, представители МАСС и Томской области пришли к выводу, что сейчас сформировались условия для создания в округе консорциума заготовителей и переработчиков дикоросов. Томичи готовы поделиться с предпринимателями других регионов округа разработанными бизнес-моделями, чтобы они могли стартовать более успешно. В рамках консорциума планируется централизованно формировать заказы в регионах округа на заготовку нужной переработчикам продукции. Это позволит создать гарантированный рынок сырья, компании смогут выйти на четкие графики работы и меньше зависеть от природно-климатических условий. С другой стороны, это даст возможность жителям сел получать дополнительный доход с дикоросов. По опыту Томской области в сезон можно заработать от 70 до 150 тыс руб.

Интерес к консорциуму уже проявили предприниматели из ряда сибирских регионов: Иркутска, Кемерово, Омска.

— Очень богаты природными возобновляемыми ресурсами Красноярск, Иркутск, Хакассия. По нашим оценкам, экспортный потенциал регионов Сибири в целом (по сырью дикоросов) оценивается в 1 млрд долларов в год. На эти цифры нам нужно ориентироваться, — заявил Гусельников, отвечая на вопросы журналистов.

Однако, для полноценного запуска проекта необходимо решить ряд серьезных проблем. Местным переработчикам не хватает сырья для производства продукции потому что его активно скупают иностранные предприниматели. Например, большой объем кедрового ореха приобретают китайские бизнесмены за наличку, а после переработки продают его на мировом рынке в разы дороже. Сибирские компании при такой форме расчета могут быть обвинены в обналичивании денежных средств и финансировании терроризма.

«Сибирский фермер» планирует привлечь более 1 млрд рублей инвестиций

— Для расчета со сборщиками дикоросов нужна наличность. К сожалению, отечественным предпринимателям становится все сложнее конкурировать на этом поле с иностранными покупателями, — говорит Геннадий Гусельников. — Кроме того, у нас недостаточно экспортной поддержки местных производителей. К примеру, томичи сегодня отправляют свою продукцию за границу, но в каждой стране свои требования по санитарно-эпидемиологическим нормам. Нужна профессиональная команда, которая централизованно решала бы эти вопросы в интересах сибирских заготовителей. Это одна из задач консорциума — привлечь таких специалистов. И наконец, сейчас нет нормативной базы, регламентирующей отношения между лесом и частным заготовителем, если речь идет о масштабной добыче сырья. Этот вопрос мы сейчас отрабатываем совместно с законодателями.

По оценкам МАСС, решение этих вопросов даст возможность сибирским производителям выпускать больше продукции с высокой добавленной стоимостью (джемы, плодово-ягодные вина, чай, орех, грибы, травы, косметическая продукция) и поставлять их за рубеж, но уже по совсем другим ценам. Уже сегодня в Томске создано 67 инвестпроектов, работающих в сфере переработки дикоросов. В них инвестировано около 850 млн руб, из них около 90 млн вложил бюджет. На территории региона в отрасли работает более 80 предприятий, в том числе из других субъектов федерации. Томичи заинтересованы в наращивании переработки продукции и готовы размещать заявки по покупке сырья, по его первичной переработке в других регионах округа, делиться технологиями, а в ряде случаев и оборудованием.

Следующий этап развития проекта консорциума — плантационное выращивание дикоросов.

— Мировой опыт показывает, что идет постепенный переход от заготовки дикоросов к плантационному выращиванию. В Белоруссии, Канаде, Финляндии уже существуют огромные поля клюквы. Плантации позволяют существенно сокращать затраты на сбор и дают гарантии по необходимым объемам, — поясняет советник председателя исполкома «Сибирского соглашения» Владимир Аксенов. — В Томской области уже есть плантация жимолости на 16 га, так что это перспектива 5-10 лет.

Концепцию консорциума, с типовыми бизнес-проектами по переработке сырья МАСС намерен представить в конце лета. По оценкам экспертов ассоциации, сегодня эксплуатационные запасы дикорастущего сырья в Сибири составляют 1,2 млн тонн. Из них эксплуатируется от 2% до 15%, в зависимости от региона. В округе сосредоточено 80% российских запасов кедрового ореха, 50% — черники.

Юлия Данилова

Фото: pixabay.com, автор- Gellinger

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