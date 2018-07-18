«Экспресс-пригород» застраховал электрички на 252,4 млн рублей

Согласно договору, полисами обеспечено пять электропоездов.

«АльфаСтрахование» обеспечила защитой подвижные составы, принадлежащие новосибирской компании «Экспресс-пригород», на 252,4 млн руб, сообщили в пресс-службе страховой компании.

Согласно договору, полисами обеспечено пять электропоездов. Они застрахованы от крушения, аварии, столкновения или схода с рельсов, пожара, взрыва, стихийных бедствий, оседания и просадки грунта, обвала, а также кражи, грабежа, разбоя и падения пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов.

— Электропоезда подвержены разного рода рискам и являются транспортом повышенной опасности, — говорит заместить директора Сибирского и Дальневосточного регионального центра АО «АльфаСтрахование» по корпоративным продажам Виталий Титаренко. — Пригородные поезда Новосибирска обеспечены надежной защитой от «АльфаСтрахование», поэтому в случае непредвиденных обстоятельств клиент может рассчитывать на выплаты от страховой компании. Это позволит «Экспресс-пригород» быстро восстановить работу транспорта и наладить сообщение между городами.

«Экспресс-пригород» – первая в России пригородная пассажирская компания, она основана в 1998 году. «Экспресс-пригород» перевозит более 22 млн пассажиров в год и является крупнейшим за Уралом пригородным перевозчиком.

Фото: Gensa Gensa