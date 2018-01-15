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Электронный таможенный транзит в Сибири увеличился в три раза

  • 15/01/2018
таможня

Доля электронных транзитных деклараций от всего декларационного массива транзитных деклараций в СТУ составила 96,4 %.

В 2017 году таможенными органами Сибирского таможенного управления (СТУ) осуществлен выпуск товаров более, чем по 70 тыс. электронным транзитным декларациям. Доля электронных транзитных деклараций от всего декларационного массива транзитных деклараций в СТУ составила 96,4 %. Это почти в три раза превышает данные за 2016 год, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что наилучшие показатели по внедрению технологии декларирования товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита в электронной форме достигнуты в Иркутской и Красноярской таможнях (100% таможенных деклараций оформлены в электронном виде).

— Наиболее крупными участниками внешнеэкономической деятельности, которые активно применяют технологию электронного транзита, являются ПАО «Трансконтейнер», Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ОАО «Русал Братск», АО «Русал Саяногорский алюминиевый завод», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ООО «Траско», — уточнили в пресс-службе СТУ.

В пресс-службе подчеркнули, что переход на безбумажные технологии при декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, значительно сокращает сроки совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, существенно повышает уровень информационного взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности, обеспечивая автоматическую обработку сведений, содержащихся в представляемых документах.

Фото: Ростислав Нетисов

 

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