Электронный таможенный транзит в Сибири увеличился в три раза

Доля электронных транзитных деклараций от всего декларационного массива транзитных деклараций в СТУ составила 96,4 %.

В 2017 году таможенными органами Сибирского таможенного управления (СТУ) осуществлен выпуск товаров более, чем по 70 тыс. электронным транзитным декларациям. Доля электронных транзитных деклараций от всего декларационного массива транзитных деклараций в СТУ составила 96,4 %. Это почти в три раза превышает данные за 2016 год, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что наилучшие показатели по внедрению технологии декларирования товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита в электронной форме достигнуты в Иркутской и Красноярской таможнях (100% таможенных деклараций оформлены в электронном виде).

— Наиболее крупными участниками внешнеэкономической деятельности, которые активно применяют технологию электронного транзита, являются ПАО «Трансконтейнер», Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ОАО «Русал Братск», АО «Русал Саяногорский алюминиевый завод», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ООО «Траско», — уточнили в пресс-службе СТУ.

В пресс-службе подчеркнули, что переход на безбумажные технологии при декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, значительно сокращает сроки совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, существенно повышает уровень информационного взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности, обеспечивая автоматическую обработку сведений, содержащихся в представляемых документах.

Фото: Ростислав Нетисов