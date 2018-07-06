«Электросигнал» создает индустриальный парк

Предприятие готовит документы для регистрации и планирует предоставлять резидентам площадки и оборудование.

— Мы искали варианты развития в условиях кризиса и снижения объемов госзаказа. Одной из самых интересных стала идея создания индустриального парка. Наше предприятие расположено очень удачно — рядом с центром города, поэтому было принято решение о создании индустриального парка «Электросигнал». Мы планируем предоставлять в аренду площади (офисные, производственные, складские). Кроме того, создаем на территории инфраструктуру в виде производственного оборудования для коллективного использования, — рассказал Infopro54 генеральный директор ЗАО «Электросигнал» Николай Рычков.

Он отметил, что на предприятии существуют большие технологические возможности и разнообразный ассортимент оборудования, которыми смогут воспользоваться потенциальные резиденты. Это обработка методом холодной штамповки, представленная технологиями и оборудованием, которые позволяют проводить операции глубокой вытяжки, гибки, вырубки, изготавливать детали из листового материала и ленты; литье деталей из алюминиевых сплавов; изготовление деталей из пластмасс прессованием и литьем под давлением; технологии в области гальваники позволяют выполнять порядка сорока покрытий по цветным и черным металлам. На заводе есть мощности по производству односторонних, двухсторонних и многослойных печатных плат — от разработки фотошаблонов до готовой платы с защитными паяльными масками под поверхностный монтаж и т.д.

— На сегодняшний день большая часть площадей уже заполнена арендаторами-резидентами, но мы проводим оптимизацию, в связи с этим появляются свободные площадки и оборудование, — поясняет Рычков. — В идеальной модели функционирования нашего индустриального парка нам бы хотелось, чтобы все имеющиеся у нас помещения и оборудование работали на полную мощность. Поэтому размер бизнеса, который мы хотели бы видеть в качестве резидента, не главное. Главное, чтобы предпринимателям были интересны наши возможности. В свою очередь, мы готовы на определенных условиях приобрести необходимое оборудование под конкретного резидента.

Как все индустриальные парки, «Электросигнал» планирует предоставлять резидентам все необходимые услуги, начиная от охраны, услуг по уборке помещений и т.д. и вплоть до услуг архива. В планах — выстраивание взаимовыгодных кооперационных связей между резидентами.

— При создании нашего парка мы учли опыт индустриального парка «Новосиб». Его руководство предоставило нам необходимую документацию, за что мы выражаем им большую благодарность. На сегодняшний день готовятся документы, необходимые для регистрации парка, — говорит Рычков. — Управлением будет заниматься непосредственно управляющая компания ЗАО «Электросигнал».

Промпарк «Электросигнал» создается на собственные средства предприятия, поэтому пока сторонних инвесторов привлекать не планируется. Объём вложений Николай Рычков не называет. В перспективе, по словам собеседника Infopro54, он рассчитывает на получение государственных субсидий. Главным результатом реализации этого проекта, по его словам, будет «создание условий для устойчивого долговременного развития территории нашего индустриального парка на основе формирования современных производственных площадок, привлекательных для инвесторов и резидентов, желающих создавать бизнес и развивать конкурентоспособное производство».

Завод «Электросигнал» создан в 1941 году. Сегодня входит в число лидеров в области разработки и выпуска профессиональных средств радиосвязи, говорится на сайте предприятия. Входит в ЗАО «Электросигнал-Холдинг»

Сегодня в Новосибирске две промплощадки получили официальный статус индустриальных парков — «Новосиб» (оператор ООО «Новая лизинговая компания») и «Экран» (АО «Завод «Экран»). Обе созданы в формате brownfield, то есть на территории действующих заводов. О планах по созданию индустриальных парков заявлял еще ряд новосибирских промышленников. Ассоциация производителей сельхозтехники «НовосибирскАгроМаш» лоббирует создание на территории ОАО «НПО «Сибсельмаш» кластера сельхозмашиностроения.

Фото предоставлено ЗАО «Электросигнал»