ФАС приостановила торги по выбору регионального оператора

В антимонопольную службу 20 апреля поступила жалоба на действия организатора торгов — министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

— В 4 квартале 2017 года концессионер ООО «Экология Новосибирск» должен был ввести в строй первый полигон, в первом квартале 2018 года — второй и приступить к переработке мусора. Ничего не случилось. Нет согласованного проекта, что является нарушением всех обязательств, — заявил, выступая на сессии регионального парламента с обращением к врио губернатора области депутат Вадим Агеенко.

Он подчеркнул, что глава региона не прислушался к мнению депутатов Законодательного собрания и до сих пор не принял решение о расторжении соглашения.

Он напомнил, что как член конкурсной комиссии уже обращал внимание организатора торгов — министерства ЖКХ, что в конкурсной документации допущены нарушения действующего антимонопольного законодательства.

Агеенко обратился к врио губернатора с требованием вмешаться в действия министерства ЖКХ, отметить проведение конкурсного отбора и привести конкурсную документацию в соответствии с требованиями законодательства, а также расторгнуть соглашение с концессионером. Глава региона Андрей Травников на сессии отсутствовал, так как в это время работал с делегацией из федерального правительства на объектах региона.

— Мы ждем расторжения соглашения. И, однозначно, не правильно когда одна компания монополизирует все, — отметил, комментируя ситуацию вокруг выбора регионального оператора и мусорной концессии во время пресс-подхода, спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Вчера стало известно, что заявки на участие в конкурсе подали три компании. Две из них — ООО «Магнит» и ООО «Экология−Новосибирск» —аффилированы с ГК «ВИС». Третий участник — АО «Экооператор», который принадлежит Новосибирской области. На минувшей неделе компания подписала договор со Сбербанком на предоставление тендерного кредита в размере 250 млн руб под выполнение этого госконтракта.

В Федеральную антимонопольную службу вчера поступила жалоба от ООО «Ла Транс» на действия организатора торгов — Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. Рассмотрение жалобы состоится 3 мая, уточняется на сайте госторгов. В соответствии с частью 18 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы по существу.

В реестре организаций РФ указано две компании с названием ООО «Ла-Транс»: из Брянска и Перми. В Новосибирске также зарегистрирована компания с похожим наименованием—ООО «Латранс». Она зарегистрирована в 2013 году, директор и учредитель Александр Гуров. Основным видом деятельности компании является «Сбор опасных отходов». Гуров входит в число учредителей Ассоциации «ЖКХ-Эксперт».

Юлия Данилова

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru