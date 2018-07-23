ФАС признала жалобу по конкурсу регионального оператора мусора необоснованной. «Промбиотех» ведет переговоры со стратегическим инвестором. Станислав Тишуров назначен врио замгубернатора.

Лидер недели

Лидеры продаж премиального сегмента в Новосибирске

Новосибирский ТОП-5 класса «премиум»: Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Audi.

Мнение

Новые правила работы застройщиков

Руководитель практики «Юридическое сопровождение строительных проектов», партнер юридического партнерства «Курсив» Юлия Макаренко анализирует, по каким правилам игры застройщики приступили к работе на рынке с 1 июля и как это скажется на дольщиках.

Экономика

В ЕГРН внесены данные о 7 % территориальных зон Новосибирской области

К концу 2019 года в ЕГРН должно быть внесено 60 % территориальных зон.

Новосибирская область получит 539 миллионов рублей на развитие

Деньги поступят в бюджет уже в этом году.

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум за II квартал до 10 444 рублей

Общественное обсуждение проекта приказа Минтруда России завершится 31 июля 2018

Нарушения земельного законодательства при использовании земель выявлены в 50 % проверок

За выявленные нарушения свыше 370 лиц привлечены к административной ответственности.

Новосибирская область попросит денег из федеральной казны на укрепление берегов в Красном Яру

В заявку включены несколько объектов региона.

Льготы по налогу на движимое имущество организаций могут быть возвращены

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие в заседании Правительственной комиссии в Москве.

В регионе будет ужесточен контроль за инвесторами в селах

В Кочковском районе обсудили вопросы поддержки и развития предприятий района.

Производство сыра в Новосибирской области выросло почти на 32 %

Производство сырных продуктов, наоборот, сократилось на 39 %.

Россияне потеряли от досрочного перевода средств пенсионных накоплений около 82 млрд рублей

В Новосибирской области около 60% граждан доверили свои средства с целью получения инвестиционного дохода частным управляющим компаниям и НПФ.

Политика

Два кандидата в губернаторы представили в областной избирком подписные листы

Срок сдачи документов и подписных листов завершается 25 июля.

Отставки\ назначения

Дмитрий Колыханов назначен замначальника СТУ

Ранее он возглавлял Кемеровскую таможню.

Банкир Станислав Тишуров назначен врио заместителя губернатора

Он будет курировать развитие АПК, рациональное использование и сохранение природных, лесных и водных, ресурсов, вопросы экологии.

Финансы

Банки выдали новосибирскому бизнесу кредиты на 72 млрд рублей

Это на 48% больше, чем компании МСП взяли за пять месяцев 2017 года.

Клиенты сервисов онлайн-кредитования стали чаще брать деньги на самообразование

Самыми популярными курсами являются: английского языка, программирования на Python, ораторского мастерства, живописи, занятия по вокалу и др.

Определен генеральный агент для размещения гособлигаций Новосибирской области

Комиссия признала победителем АО ВТБ Капитал.

Что ждет финансовые рынки в III квартале?

Ключевым риском для отечественных активов эксперты «Открытие Брокер» называют дальнейшую эскалацию торговых войн.

Новосибирцы стали чаще страховать имущество

Всего за год в области было заключено более 446,5 тыс договоров имущественного страхования.

Бизнес

Пилотный центр «Промбиотех» ведет переговоры со стратегическим инвестором

До конца года компания планирует заключить с ним соглашение и передать проект по производству камеди и крахмала стоимостью 9,5 млрд руб.

ФАС признала жалобу по конкурсу регионального оператора мусора необоснованной

Победителем конкурса признана компания «Экология Новосибирск».

В Новосибирске подорожал бизнес

Больше всего увеличилась стоимость автомоек и автосервисов.

«Обувь России» отмечает рост продаж обуви без каблука на низком ходу

По итогам 1-го полугодия доля такой обуви в розничных продажах в парах превысила 70%.

Телеком\ IT

2ГИС выпустил приложение для Apple Watch

Теперь подробной картой города можно пользоваться прямо на часах.

Инновации\ Наука

В Новосибирске инноваторам предлагают субсидии на разработки для городского хозяйства

Максимальный размер субсидии — 5 млн рублей.

Точные сенсоры создают ученые ИНХ СО РАН

В исследовательскую группу входят также специалисты из университета Шеффилд Халлам (Великоритания) и Технологического университет Гебзе (Турция).

Сибирским ученым не хватает хранилищ

В ИВТ СО РАН уверены, что без единой системы передачи, хранения и обработки Big Data в Сибирском отделении невозможно развитие исследований на современном уровне.

Строительство

Эксперты ЦИАН составили рейтинг квартир Новосибирска с максимальной арендной ставкой

Самая дорогая арендная квартира обойдется в 170 тысяч рублей в месяц.

Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по расследуемым делам в долевом строительстве

Генпрокуратура ужесточает надзор за застройщиками и усиливает обратную связь с дольщиками.

В Новосибирской области вырос объем ввода малоэтажного жилья

На него приходится почти 58 % от общего введенного жилья.

Производство цемента в регионе продолжает сокращаться

Цементный рынок Западной Сибири «просел» на 3%.

Число квартир-студий в новых домах Новосибирска упало почти на треть

Больше всего квартир-студий в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах.

Авто

Новая модификация УАЗ «Профи» доступна в автосалонах Новосибирска

Однако прозвище «убийцы Газели» новый УАЗ пока не заслужил.

Range Rover Velar признан лучшим внедорожником года в России

Эксперты премии «ТОП-5 АВТО» поставили автомобиль на первое место в своей категории. А его дизайн стал лучшим в мире.

Audi Q7: Линии превосходства

Уже съезжая с демонстрационного подиума, едва касаясь руля для плавного, но динамичного поворота на прямую, стало очевидно — этот автомобиль войдет в мою жизнь раз и навсегда. Я называю это — Жизнь в формате Audi.

В Сибири цены на бензин остаются ниже, чем в среднем по стране

В среднем по округу стоимость одного литра автомобильного бензина составляет 41,83 рубля.

Транспорт, дороги

Единый билет тестируют в Новосибирске

В первый день запуска проекта было куплено почти 65 карт, по ним выполнено около 150 поездок.

В Новосибирске улицу Титова продлят до «Чистой Слободы»

Стоимость проекта — 296,1 млн рублей.

Общество

Маленькому Озодбеку нужна операция на сердце

Не хватает — 449 594 руб.

В Новосибирске продолжаются митинги против повышения пенсионного возраста

Организаторы собирают подписи за отмену законопроекта.

Молодые соискатели работы ценят карьерный рост и возможность обучения

На первом этапе своей карьеры они готовы пожертвовать высоким уровнем оплаты труда ради опыта работы.

Российско-Китайский молодёжный бизнес-инкубатор откроется в Новосибирске

Он проходит в нашем городе впервые.

Новосибирцам возвращено за некачественные товары и услуги более 17 млн рублей

Количество обращений увеличилось почти на треть.

Госдума приняла в I чтении законопроект о военных учебных центрах

Предлагается заменить существующие подразделения военной подготовки на единый вид подразделений — военные учебные центры.

Бизнес- анонсы

Бизнес-миссия предпринимателей из Новосибирской области в Хошимин

Она пройдет с 7 по 10 августа.

Предпринимателей приглашают в бизнес-миссию в г. Шанхай

Правительство РФ частично компенсирует участие отечественных экспортеров в China International Import Expo в ноябре 2018 года.

Фейсбук, вконтакте, твиттер

Подпишитесь на бесплатную рассылку дайджеста новостей

У вас есть новости для публикации, вы хотите высказать свое мнение о ситуации на рынке, в отрасли, в компании, поделиться комментарием о произошедших событиях или нововведениях в законодательстве – напишите нам: info@infopro54.ru Редакции интересно ваше мнение и мы учтем его при подготовке наших публикаций.

Фото: редакции