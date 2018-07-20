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ФАС признала жалобу по конкурсу регионального оператора мусора необоснованной

  • 20/07/2018
musor

Победителем конкурса признана компания «Экология Новосибирск».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала необоснованной жалобу ЗАО «АвтоРециклинг» на действия организатора торгов – министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области при проведении конкурсного отбора среди юридических лиц на присвоение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области, говорится на сайте ФАС.

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Компания обратилась в ведомство с требованием отменить конкурс и пересмотреть территориальную схему обращения с отходами. Согласно жалобе, территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами не соответствует требованиям действующего законодательства. По мнению представителей компании ЗАО «АвтоРециклинг», в ней отсутствуют научно-обоснованные данные предлагаемой системы обращения с отходами, не предусмотрено использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами, а также отсутствует периодичность вывоза твердых коммунальных отходов и обязанность мыть контейнеры, предназначенные для накопления твердых коммунальных отходов.

Кроме того, в соответствии с жалобой, в документации к конкурсу «указаны некоторые отходы, которые не относятся к твердым коммунальным отходам, а также не указаны некоторые отходы, которые относятся к твердым коммунальным отходам в соответствии с ФККО» (Федеральный классификационный каталог отходов – ред).

17 июля ФАС рассмотрела жалобу ЗАО «АвтоРециклинг», она была признана необоснованной.

— Принимая во внимание, что в ходе рассмотрения жалобы представитель организатора торгов уточнил, что заявитель к организатору торгов за разъяснением конкурсной документации в данной части не обращался, заявку на участие в конкурсе не подавал, а также, что из жалобы не представляется возможным сделать вывод о том, как несоответствие перечня видов отходов, указанного в конкурсной документации, перечню ФККО, привело к нарушению прав и законных интересов заявителя, могло повлиять на возможность Заявителем подать заявку на участие в конкурсе, комиссия ФАС России приходит к выводу, что довод заявителя не находит своего подтверждения, — говорится в решении ФАС.

Отмечается, что решение и предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания.

Напомним, 12 июля власти Новосибирской области назначили компанию «Экология-Новосибирск» (75% принадлежит ГК «ВИС») региональным оператором обращения с коммунальными отходами. Предприятие оказалось единственным, кого допустили до конкурса. «Экология-Новосибирск» оценила свои услуги в 30,08 млрд рублей за 10 лет. Компания выступает концессионером по проекту строительства в Новосибирской области мусоросортировочных комплексов и всей сопутствующей инфраструктуры. Соответствующее концессионное соглашение было заключено в июле 2016 года с правительством области.

Фото: редакции

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