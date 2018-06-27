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Федерация профсоюзов проведет 28 июня пикет против повышения пенсионного возраста

  • 27/06/2018
piket

Он состоится с 9 до 10 часов у здания Законодательного собрания Новосибирской области.

Федерация профсоюзов Новосибирской области 28 июня 2018 года с 9 до 10 часов у здания Законодательного собрания Новосибирской области проводит второй пикет против повышения пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе федерации.

Пикет заявлен на 400 человек и пройдет перед открытием 32 сессии Заксобрания. Участники пикета вручат парламентариям подписные листы с обращением к депутатам Законодательного собрания Новосибирской области о неодобрении законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Фото: предоставлено федерацией профсоюзов

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