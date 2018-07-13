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Федерация профсоюзов проводит очередной митинг против повышения пенсионного возраста

  • 13/07/2018
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Он пройдет 17 июля в парке «Городское начало».

17 июля 2018 года в 18 часов в парке «Городское начало» Федерация профсоюзов Новосибирской области проводит санкционированный митинг против повышения пенсионного возраста. Это уже третья коллективная публичная протестная акция профсоюзов Новосибирской области.

Напомним, 18 мая Федерация профсоюзов Новосибирской области заявила категорический протест, в связи с запланированным Правительством повышением пенсионного возраста. Позиция профсоюзов направлена депутатам Государственной Думы от Новосибирской области, членам Совета Федерации, председателю Законодательного Собрания Новосибирской области;

9 июня провели первую в России публичную профсоюзную акцию протеста против антисоциального законопроекта;

26 июня более 300 профсоюзных лидеров и активистов встречались с депутатами Законодательного Собрания при участии ВРИО губернатора Новосибирской области и спикера Заксобрания региона;

27 июня направлены обращения к Президенту России Владимиру Путину и Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с категорическим протестом против антиконституционного законопроекта;

28 июня — второй пикет против антинародного законопроекта по повышению пенсионного возраста;

17 июля в 18 часов митинг в парке «Городское начало».

Фото: Юлия Данилова

 

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