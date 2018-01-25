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Федеральные земли осваивают под комплексную застройку

  • 25/01/2018
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АИЖК может передать Новосибирской области еще 4 участка земли общей площадью около 300 га.

— В настоящее время министерство строительства области совместно с администрацией Новосибирского района вносит изменения в генплан Верх-Тулинского сельсовета по включению в состав поселка Тулинский федерального земельного участка площадью 100 га, который передан региону, — сообщила на заседании круглого стола замминистра строительства Новосибирской области Елена Бондаренко.

Кроме того, АО «АИЖК» рассматривает возможность вовлечения в оборот для комплексного жилищного строительства еще четырех участков. Первый площадью 200 га расположен в Мочищенском сельсовете, второй в Мичуринском сельсовете — 50 га, третий в Октябрьском районе — 25 га, четвертый 16 га — в Советском районе Новосибирска (в районе Нижней Ельцовки).

Участок в Октябрьском районе расположен на территории военного городка, где недавно открылся музейно- исторический комплекс «Россия-моя история» и планируется создать культурно-спортивный кластер.

На месте военного городка создадут культурно-исторический кластер

О содействии в разработке участка в районе Нижней Ельцовки к врио губернатора и представителю АИЖК обращался застройщик в ходе заседания Регионального делового клуба строителей в декабре. Одним из предложений, также звучавших в различных органах власти, было размещение на этой площадке индустриального парка.

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— В 2017 году правительство области получило полномочия по распоряжению четырьмя федеральными участками бывших радиостанций общей площадью 301 га. Из них 3 площадью 201 га расположены в Калининском и Первомайском районах Новосибирска. При определении параметров застройки принято решение об использовании данных участков для решения проблем граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, — напомнила Елена Бондаренко.

Новосибирская область получила участок в 300 га для решения проблем обманутых дольщиков

В целом в Новосибирской области определено 11 крупных земельных участков, находящихся в федеральной собственности, которые имеют потенциал для комплексного освоения. Их оператором является АО «АИЖК».

— Это войсковые части на территории Новосибирска и Мочищенского сельсовета, площадки выведенных из эксплуатации радиотрансляционных комплексов — в Верх-Тулинском сельсовете, земельные участки сельхозназначения — в Новолуговском, Барышевском и Мичуринском сельсоветах Новосибирского района, а также Мичуринском сельсовете Искитимского района. В этом же списке земельные участки научных организаций, — перечислила замминистра.

По ее словам, одно из основных препятствий при реализации жилищного строительства на таких территориях — отсутствие программ комплексного развития муниципальных образований, а также длительность процедур внесения изменений в градостроительную документацию.

К 2020 году Новосибирская область планирует вовлечь в оборот более 750 га федеральных земель под комплексную застройку и, совместно с органами местного самоуправления, ввести на этих площадках не менее 500 тыс кв метров жилья.

Фото: автора

Юлия Данилова

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