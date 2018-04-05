Фестиваль нового итальянского кино пройдет в «Победе»

В программе фестиваля семь разножарновых фильмов.

Фестиваль N.I.C.E. пройдёт в центре культуры и отдыха «Победа» с 10 по 15 апреля. Это десятый, юбилейный смотр нового итальянского кино в Новосибирске, в программе которого семь талантливых разножанровых фильмов, сообщили в пресс-службе центра культуры и отдыха «Победа».

— Фестиваль N.I.C.E. — New Italian Cinema Events — это фильмы современных режиссёров, представляющих кино сегодняшней Италии на международных кинофестивалях. Главная задача фестиваля — представить миру творчество новых итальянских кинематографистов, обладающих свободным взглядом на мир и новаторским подходом к режиссуре, умением формулировать важные послания и демонстрирующих высокий художественный уровень, — рассказали в пресс-службе.

Важная часть фестиваля — возможность прямого диалога зрителей с создателями фильмов. В этом году почётным гостем фестиваля в «Победе» станет режиссёр Фабио Молло со своим фильмом «Светлое будущее». Это яркий представитель новой генерации итальянского кинематографа и его вторая полнометражная работа, посвящённая животрепещущим социальным проблемам. Драматическое роуд-муви, благодаря увлекательному видеоряду и полным нежности диалогам почти переходящее в сказку. В главных ролях Изабелла Рагонезе и обладатель приза Венецианского кинофестиваля Лука Маринелли.

Режиссёр Фабио Молло примет участие в торжественном открытии фестиваля, а после сеанса ответит на вопросы зрителей.

Также гостем фестиваля станет Альберто Ди Мауро — исполнительный директор N.I.C.E., культурный дипломат, фотограф и путешественник, давний друг «Победы». Он примет участие в церемонии открытия, представит фестивальные картины и проведёт мастер-класс для фотографов, на котором представит свой новый альбом «Странствуя сквозь фотообразы». Мастер-класс состоится в нижнем зале кофейни «Утровечера» 11 апреля по предварительной регистрации.

Фестиваль продолжится фильмом «В битве за любовь» режиссёра Пьерфранческо Дилиберто, возрождающим атмосферу гуманистической итальянской комедии. «Ткань сновидений» Джанфранко Кабидду соткана из плутовской комедии, аллюзий на шекспировскую «Бурю» и увлекательной игры смыслов.

Встреча с эффектной комедией «Дуэль сомелье», впервые представленной на Венецианском кинофестивале, логично продолжится винным вечером.

«Не твоё тело» Симоне Годано разыгрывает сюжет, никогда не теряющий своей актуальности: муж и жена в результате научного эксперимента меняются телами.

Драма «После войны» режиссёра Аннариты Дзамбрано воссоздаёт реальные события политического противостояния Италии и Франции. Интеллектуальное историческое исследование, успешная премьера которого состоялась в Каннах, поражает откровенностью, глубиной и скрытой экспрессией.

Фильм закрытия фестиваля — комедия «Дай себе волю!» режиссёра Франческо Амато, который пригласил на главную роль обладателя «Оскара» Тони Сервилло.

Отмечается, что фильмы предназначены для зрителей старше 18 лет и демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фото: пресс-служба центра культуры и отдыха «Победа»