Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Филиал R-Style Softlab открылся в Новосибирске

  • 24/01/2018

Новое подразделение возьмет на себя часть функций по разработке, внедрению и сопровождению производимого компанией ПО.

Ведущий разработчик и интегратор банковского ПО R-Style Softlab открывает филиал в Новосибирске. Новое подразделение возьмет на себя часть функций по разработке, внедрению и сопровождению производимого R-Style Softlab программного обеспечения, а также его продажам на территории России и стран ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали в R-Style Softlab, на первом этапе в штат компании будут приняты порядка 30 человек. В 2018 году он вырастет до 70, что сделает новую структуру третьей по величине после региональных подразделений в Вологде и Брянске.

— Новосибирск — не только крупный российский город, но известный научный центр. Десятки вузов ежегодно выпускают большое количество хорошо подготовленных специалистов, в том числе в области ИТ. В условиях, когда у компании появляется много новых масштабных проектов и есть потребность в грамотном персонале, открытие филиала в Новосибирске — это вполне закономерное решение», — прокомментировал руководитель филиала Денис Фроловский.

Среди текущих проектов, которыми займется новое подразделение компании, — внедрение автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6 в Национальном банке Пакистана, Евразийском банке и т.д.

— Наша компания привлекает необходимые новые кадры независимо от того, в каком городе они находятся. Для специалистов из регионов это возможность получить опыт работы с надежным игроком ИТ-рынка федерального уровня, — прокомментировал генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международный холдинг Asseco Group. Компания имеет большой опыт распределенной разработки. На сегодняшний день компания представлена в Брянске, Вологде, Череповце, Тольятти, Севастополе, Симферополе, Екатеринбурге и Киеве. Головной офис находится в Москве. Численность компании составляет около 600 человек.

Фото: предоставлены пресс-службой компании

Популярное с сайта

Наукоград Кольцово получит субсидию в размере 40,6 млн рублей

24/01/2018
Средства будут направлены на развитие научно-производственного комплекса.

В Новосибирской области насчитывается почти 14,5 тыс потенциальных банкротов

24/01/2018
Процедура банкротства начата в отношении 906 новосибирцев.

В 2017 году цены на вторичном рынке и арендные ставки в Новосибирске выросли

24/01/2018
Стоимость загородных домов, напротив, снизилась в определенных сегментах.

Мнение

На инвестпривлекательности области сказывается непоследовательность в принятии ключевых решений

Все материалы

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag