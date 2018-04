Финансирование орфанных заболеваний могут передать на федеральный уровень

Совокупные расходы из всех источников на лечение орфанных заболеваний за последние четыре годы выросли в три раза.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Татьяна Есипова поддерживает инициативу о передаче финансирования лечения орфанных заболеваний на федеральный уровень, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Напомним, что премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Государственной думе с отчётом о работе правительства Российской Федерации в 2012 – 2017 годах, отметил, что «есть смысл обсудить вопрос о передаче финансирования лечения орфанных заболеваний и покупки соответствующих дорогостоящих препаратов на федеральный уровень».

В нашей стране статус редких (орфанных) получили 24 заболевания и групп болезней, для которых разработаны методы патогенетического лечения. На сегодня обеспечение лекарственными препаратами и продуктами лечебного питания указанной категории пациентов относится к расходным обязанностям субъектов Российской Федерации. Но на практике большинство регионов не могут справиться с этой задачей самостоятельно.

Совокупные расходы из всех источников на лечение орфанных заболеваний выросли с 5,3 млрд. руб. в 2013 году до 15,3 млрд. руб. в 2017 году. При этом дефицит финансирования на лекарственное обеспечение пациентов из Перечня-24 по результатам 2017 года достиг 46%.

По мнению заместителя председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Татьяны Есиповой, особую сложность в лечении это группы заболеваний формирует дороговизна лекарственных препаратов.

— Уверена, что и наши коллеги-законодатели, и врачебное сообщество во всех регионах поддержат предложение о передаче финансирования орфанных заболеваний на федеральный уровень. Я обеими руками голосую «да» за такую инициативу. Этот шаг, безусловно поможет страдающим людям вовремя получать жизненно необходимые препараты. Надо, чтобы помощь приходила своевременно и в полном объёме, — подчеркнула депутат.

Фото: баз- The University of Iowa Center for Advancement, др- пресс-служба Заксобрания области