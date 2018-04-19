«Финансистом года-2017» признана Ирина Демчук

На протяжении 19 лет она возглавляет Новосибирский филиал банка «Открытие».

Старший вице-президент — управляющий Новосибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук признана победителем конкурса «Финансист года-2017» в номинации «Стабильность и профессионализм». Мероприятие состоялось в рамках XVI Межрегионального конкурса «Директор года. Предприятие года» по итогам 2017 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как рассказали в банке, победителями конкурса «Финансист года», организованного совместно с Новосибирским банковским клубом, становятся известные и авторитетные руководители региональных банков и филиалов федеральных кредитных организаций, страховых компаний и других финансовых учреждений Новосибирска.

Ирина Демчук награждена дипломом за вклад в обеспечение стабильной работы банковского рынка региона и высокий уровень профессионализма. На протяжении 19 лет она возглавляет Новосибирский филиал банка «Открытие» (ранее — Новосибирский филиал «НОМОС-БАНКа»).

Отмечается, что в церемонии награждения победителей конкурса приняли участие врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель конкурсной комиссии, генеральный директор МАРП Юрий Бернадский, а также представители Законодательного собрания Новосибирской области, властных структур и отраслевых общественных объединений.

В 2018 году конкурс «Директор года. Предприятие года» проходит в 16-ый раз.

Организаторами конкурса выступают Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП) и общесибирская газета «Честное слово» совместно с Деловым клубом «СЭР», Новосибирской городской торгово-промышленной палатой при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области и Союза промышленников Алтайского края.

Фото: пресс-служба банка