Финляндия завлекает новосибирские био и фармкомпании

По мнению финских коллег для компаний, специализирующихся на индустрии здоровья, логично использовать Финляндию «в качестве трамплина».

Официальный визит в Новосибирск чрезвычайного и полномочного посла Финляндии в России Микко Хаутала не ограничился задачей расширения бизнеса финских компаний в нашем регионе. Прибывшие в составе финской делегации представители государственного агентства по развитию международных экономических связей и привлечению инвестиций Business Finland презентовали свои широкие возможности новосибирским инновационным компаниям. Российские разработки перспективны для выхода на европейский рынок, и важно, чтобы в качестве площадки для старта российские компании выбирали именно Финляндию, а не другую европейскую страну — именно так звучал главный тезис финской стороны, сообщили в пресс-службе Биотехнопарка.

Финский посол Микко Хаутала посетил Биотехнопарк Кольцово — известный во всей стране исследовательский центр в области биотехнологий и фармацевтики. Генеральный директор Биотехнопарка Владимир Кожевников продемонстрировал лаборатории, производственные площадки, «чистые помещения» для проведения микробиологических и химико-аналитических исследований, подробно ответил на вопросы гостей. Разработки сибирских ученых имеют большие перспективы не только на российском, но и мировом рынке, отметил в ходе общения.

Точки очевидного соприкосновения для новосибирского региона и Финляндии лежит в сфере наук и технологий, касающихся здоровья человека — так считает старший советник Helsinki Business Hub Мария Хартикайнен. В Финляндии, по ее словам, эта отрасль достаточно развита — очень быстро она развивается и в Сибири. Представитель Helsinki Business Hub считает, что настала пора поработать в этом направлении совместно.

Старший советник Business Finland Ольга Макеева рассказала российским коллегам, что «рынок инноваций» в Евросоюзе прозрачен и «монолитен» – во всех странах действуют одни и те же стандарты и разрешительные документы. Любая компания, как европейская, так и иностранная, должна отвечать целому списку строгих требований, иметь соответствующую разрешительную документацию, которую можно оформить в одной из стран-участниц, пояснила она. По мнению финских коллег, в сфере health -индустрии (индустрии здоровья) небольшая Финляндия достигла таких значительных успехов, что для иностранных компаний, специализирующихся в этом же направлении, логично использовать эту страну «в качестве трамплина».

Гости признались, что цель их визита – привлечь в свою страну как можно больше международных компаний, оказывая им различную поддержку, начиная от консультационной помощи и заканчивая выделением грантов на проведение тех или иных работ. Особенно им интересны в этом плане российские научно-производственные, инновационные компании, уровень достижений и разработок которых удивительно высок. Финские гости презентовали программы по получению целевой государственной поддержки в их стране.

Для получения права на финансирование россиянам достаточно открыть на территории Финляндии представительство, возможно, перенести в эту страну часть своей деятельности — по словам финской стороны, зачастую поводить научные исследования в Финляндии дешевле — например, из-за высокотехнологичности и «цифровизации» отрасли.

Для примера Ольга Макеева привела возможности исследований в области здравоохранения. По ее словам, в настоящее время 100 % данных всех пациентов стационаров и более 90 % обратившихся за помощью в амбулаторные учреждения Финляндии хранятся в цифровом виде.

— Все истории болезней людей, принимаемые ими ранее лекарства, их медицинские исследования оцифрованы и при наличии соответствующего разрешения доступны для научных исследований. Накоплен огромный массив данных, которые позволяют анализировать целый ряд заболеваний, получить информацию о развитии заболеваний, влиянии тех или иных препаратов на ход лечения. Благодаря этому страна является исключительно удобной площадкой для проведения таких исследований, — отметила Ольга Макеева.

По ее словам, генетическая однородность населения страны позволяет упростить и удешевить целый ряд исследований в области здравоохранения.

Фото: пресс-служба Биотехнопарка Кольцово