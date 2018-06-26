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Фитнес для реабилитации: миф или реальность?

  • 26/06/2018
XFit1

Эксперты X-Fit рассказали об актуальных трендах и методиках.

— Изначально фитнес-программы создавались как инструмент для поддержки здорового образа жизни. Однако сегодня фитнес решает гораздо более широкий круг задач, в том числе помогает улучшить биомеханику движений, что способствует восстановлению нормальной работы опорно-двигательного аппарата. Успех напрямую зависит от квалификации тренера, который должен владеть реабилитационными техниками. В сети X-Fit работают многопрофильные специалисты высокого уровня, один из них — Антон Шапочка. Он является тренером категории «эксперт» и одним из разработчиков системы апробированных тренировочных методик X-Fit Smart Fitness и учебного направления для тренеров X-Fit PRO. Антон рассказал о том, как современные методики реабилитации применяются в фитнесе, — рассказали в федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Отмечается, что напрямую фитнес не помогает реабилитироваться после травмы. Реабилитация — сложный процесс, который требует комплексного подхода, объединяющего работу врача-реабилитолога, грамотного фитнес-тренера и массажиста. Задача тренера — не лечить, а поддерживать необходимую физическую активность во время тренинга. При этом очень важно, чтобы программа упражнений соответствовала индивидуальным потребностям человека, учитывала особенности травмы и организма в целом. Огромное значение имеют квалификация тренера и соблюдение правильной техники выполнения упражнений.

— Зачастую неправильная техника при занятиях фитнесом сама приводит к травмам. Чаще всего страдают колени, локтевые, лучезапястные и плечевые суставы, спина и шея. Причина — неадекватная нагрузка и нарушение техники при выполнении отжиманий, приседаний, жима и других упражнений, интенсивной работе с гантелями, или при неправильно поставленном ударе. Как эту проблему решают в X-Fit? Во-первых, в сети применяется запатентованная система апробированных тренировочных методик Smart Fitness, основанная на изучении и освоении принципов естественной биомеханики работы тела. Во-вторых, на базе фитнес-клубов действует учебное направление X-Fit PRO, которое отвечает за подготовку профессиональных инструкторов и гарантирует клиентам работу с квалифицированным персоналом, — отметили специалисты.

Экспертная команда X-Fit всегда старается следовать последним трендам. В сети X-Fit применяются все актуальные методики, существующие в мировой практике. В рамках персональных и парных тренировок, а также в формате мини-групп один из ведущих экспертов X-Fit Антон Шапочка предлагает несколько методик, которые помогают улучшить биомеханику движений и избавляют от болевых ощущений.

 Кинезиотейпирование — наложение на травмированные участки тела специальных эластичных пластырей, которые улучшают кровообращение и лимфоток, уменьшают боль и способствуют фасциальной коррекции и интенсивному восстановлению.

 Перкуссионная терапия с применением специальных приборов для улучшения общего состояния опорно-двигательного аппарата, изменения состояния конкретных тканей, уменьшения отеков и болевых ощущений. Мировой лидер в этой отрасли — система TheraGun. Эксперт  Антон Шапочка является одним из четырех сертифицированных тренеров TheraGun во всем мире.

 Двигательная терапия — популярный метод, предполагающий работу не с самими мышцами, а с изменением качества движения. Специалист оценивает механику движения человека и с помощью определенных упражнений корректирует ее. В результате тело начинает работать в более безопасном и эффективном режиме.

 Мануальная терапия для снятия социальной напряженности — устранение болей и «блоков» через снятие психоэмоционального напряжения.

 Метод фасциальных манипуляций — мануальная практика с воздействием на глубокие и поверхностные мышечные фасции для снятия «блоков», болей, восстановления подвижности и включения в кинетическую цепь определенных мышц и органов.

— В целом можно отметить, что в последнее время в фитнесе наметилась тенденция перехода от формата бодибилдинга к концепции изучения и коррекции биомеханики тела. Фитнес стал более рациональным, глубоким и осмысленным. Сегодня в основе ведущих методик — научный подход, который призван поддерживать молодость тела естественными способами, доступными каждому, — резюмировали в X-Fit.

Фото: предоставлено пресс-службой X-Fit 

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