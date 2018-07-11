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Фонд микрофинансирования начал выдавать микрозаймы для МСБ по ставке 7,25 %

  • 11/07/2018
ruble

Микрозаймы предоставляются субъектам сферы обрабатывающих производств, науки и научного обслуживания, здравоохранения, торговли, строительства и др.

Фонд микрофинансирования Новосибирской области с июля этого года начинает выдавать микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства Новосибирской области в размере до 3 млн рублей. Микрозаймы выдаются Фондом по ключевой ставке ЦБ РФ – 7,25 % годовых, что на 2,75% ниже ранее действовавшей ставки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Фонд оперативно реагирует на запросы бизнеса и рыночную ситуацию на финансовом рынке, предлагая субъектам малого и среднего предпринимательства заемные средства на самых выгодных условиях. Если раньше ставка микрозаймов была 10 % для всех и 7,5% для сферы материального производства, то сейчас – 7,25 % (ключевая ставка ЦБ РФ) для всех. Микрозаймы предоставляются субъектам сферы обрабатывающих производств, науки и научного обслуживания, здравоохранения, торговли, строительства и др.

Отмечается, что за время работы Фонда (почти 8 лет) малому бизнесу выдано 2 543 займа на сумму 2 257 млн рублей. Наибольшую активность по взаимодействию с Фондом проявляют предприниматели Куйбышевского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Сузунского, Татарского, Чистоозерного районов, г. Бердска. Полученные займы предприниматели направляют на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования или транспорта.

В соответствии с инициативами представителей общественных организаций и глав субъектов РФ о необходимости внесения изменений в 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Минэкономразвития России разработан и внесен в Государственную Думу РФ законопроект в части увеличения максимального размера микрозайма, выдаваемых микрофинансовыми организациями, для микрофинансовых организаций до 5 млн рублей.

— Увеличение предельного размера микрозайма позволит повысить доступность финансовых средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, и создаст непрерывную линейку кредитных продуктов для малого и среднего предпринимательства, — уверены в Фонде.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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