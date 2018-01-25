Фонд микрофинансирования в 2017 году выдал малому бизнесу 307 микрозаймов

На долю МСБ приходится около 50 % всего оборота предприятий и организаций Новосибирской области.

Как сообщил врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов, в регионе функционирует широкая инфраструктура господдержки малого и среднего бизнеса. Так, Фонд микрофинансирования по итогам прошлого года выдал 307 микрозаймов на сумму почти 400 млн рублей, при это микрозаймы выдаются по ставке не более 10%. В конце прошлого года с 8,25% до 7,5% была снижена ставка для видов деятельности, относящихся к сфере обрабатывающих производств, науки и научного обслуживания, здравоохранения и предоставления социальных услуг, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Фонд является одним из лучших в стране, он отвечает всем требованиям Минэкономразвития РФ. Ожидается, что в 2018 году будет одобрено увеличение максимальной суммы микрозайма с трех до пяти миллионов рублей, — сообщил Николай Симонов.

Среди других институтов поддержки малого и среднего бизнеса — Гарантийный фонд Новосибирской области. За прошлый год фонд предоставил 316 поручительств на сумму 2,9 млрд рублей по кредитам, сумма которых 6,4 млрд рублей. По отношению к показателям 2016 года сумма поручительств выросла на 58 %, сумма средств, привлеченных в экономику области, выросла на 43 %.

Отмечается, что в инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса также входят: Центр поддержки экспорта, три Центра молодежного инновационного творчества, два Региональных центра инжиниринга, Центры прототипирования и другие объекты.

— Важно отметить, что малый и средний бизнес — один из ключевых сегментов экономики региона, на его долю приходится около 50 % всего оборота предприятий и организаций Новосибирской области. Этому направлению следует уделять особое внимание, совершенствовать условия ведения предпринимательства, развивать бизнес-активность и механизмы поддержки. Так, в 2018 году планируется создание Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области, который должен организовать работу по предоставлению консультационных и образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, — отметил Николай Симонов.

Кроме того, в текущем году планируется докапитализация фонда микрофинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов на сумму 60 млн рублей. Это решение актуально, поскольку в 2018 году ожидается приятие федерального закона, позволяющего выдавать микрозаймы в размере до пяти млн руб. Будет продолжено развитие деятельности Центра поддержки экспорта, региональных центров инжиниринга в области медицинских технологий и лабораторной диагностики.

Напомним, ранее правительство региона одобрило проект по созданию в регионе нового инфраструктурного объекта поддержки предпринимательства — Фонда развития промышленности.

Почти 150 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрировано в Новосибирской области по состоянию на конец 2017 года, доля занятых в предпринимательстве составляет почти 34 % от численности работников всех предприятий и организаций области.

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