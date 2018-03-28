Фонд «Сколково» поможет «2ГИС» найти новые ниши на международных рынках

На днях компания подписала соглашение о сотрудничестве с Dubai Now.

— Мы встречались с компанией «2ГИС» и обсуждали как мы можем им помочь в выходе на другие рынки, — заявил на пресс-подходе после официального открытия Регионального оператора «Сколково» в Новосибирске вице-президент Фонда «Сколково» по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин.

Он подчеркнул, что сегодня, если компания не ставит перед собой задачу продавать свою продукцию в разных странах мира — Юго-Восточной Азии, Северной Америке, Африке, Европе, — то через несколько лет бизнеса может не стать, так как придут другие игроки.

— Это означает, что у компании должны быть представительства, офисы продаж, центры в разных частях мира. Определенные сильные стороны есть у Сингапура, значит их нужно использовать и проводить там исследования. Германия и Австрия сильны в биомедицине, значит там нужно работать над проектами этой отрасли, — поясняет Сапрыкин. — Мы накопили много информации и можем подсказать компаниям где они могут сэкономить время и деньги, чтобы быстрее пройти намеченный путь.

О каких проектах конкретно шел разговор с «2ГИС» Юрий Сапрыкин говорить отказался, отметив, что стороны «еще не договорились».

— Главное, что у них и у нас есть желание договариваться, — добавил он.

В пресс-службе «2ГИС» корреспонденту Infopro54 подтвердили, что проводили переговоры со «Сколково» и сошлись во мнениях, что у компании есть довольно успешный кейс по работе на Ближнем Востоке.

— «2ГИС» уже несколько лет работает в ОАЭ, на днях компания подписала соглашение о сотрудничестве с сервисом — аналогом российского сервиса госуслуг — Dubai Now. А у «Сколково» большой опыт организации конференций и мероприятий для бизнеса на Ближнем Востоке, африканском континенте и в Азии. Сейчас мы обсуждаем варианты объединения наших возможностей для более успешного запуска различных международных проектов на этих территориях, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Пресс-служба также уточнила, что Dubai Now интегрирует карту «2ГИС» в свой сервис. Для новосибирской компании это большой бонус в распространении карты и сервиса в Объединённых Арабских Эмиратах. Сегодня в портфеле «2ГИС» один эмират и три города ОАЭ: Шарджа, Дубай и Аджман.

«2ГИС» создана в 1999 году. Основатель — Александр Сысоев, штаб-квартира находится в Новосибирске. В 2018 году 2ГИС вошла в топ-20 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes — 9 место. База данных и карта 2ГИС содержат информацию о 3,3 миллионах организаций и 6 миллионах зданий в более чем 340 городах 9 стран мира, говорится на сайте компании. Россия, Казахстан, Киргизия, Украина, Италия, Кипр, Чехия, Чили, ОАЭ.

Юлия Данилова

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