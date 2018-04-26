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Форум «Транспорт Сибири» пройдет в этом году под новым брендом

  • 26/04/2018

Деловая программа форума включает мероприятия по десяти тематическим секциям.

Международный форум «Транспорт Сибири», проводимый в Новосибирской области в 2018 году в седьмой раз, пройдет под новым брендом – VII Международный Сибирский транспортный форум, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Готовность секций деловой программы VII Международного Сибирского транспортного форума, а также специализированной выставки индустрии транспорта, транспортной и складской логистики, инфраструктурных проектов дорожно-транспортного комплекса «TransSiberia», рассматривались на заседании экспертного совета и рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий.

Как отметил врио заместителя губернатора Новосибирской области Анатолий Соболев, в декабре прошлого года обновленный бренд форума был представлен на Транспортной неделе в Москве на стенде Новосибирской области.

Форум пройдет в областном центре с 16 по 19 мая. Деловая программа форума включает мероприятия по десяти тематическим секциям: воздушный транспорт, железнодорожный транспорт, внутренний водный транспорт, пассажирский транспорт, легковое такси, транспортно-логистический комплекс, безопасность населения на транспорте, дорожно-строительный комплекс, безопасность дорожного движения, наука, образование, кадры.

Кроме того, в день открытия форума пройдет большое пленарное заседание, подведение итогов форума состоится на третий день его работы. Подробнее с мероприятиями можно ознакомиться на официальном сайте форума.

Количество участников форума и выставки предполагается на уровне прошлого года – порядка восьми тысяч человек, из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Ожидается участие представителей департаментов и агентств Министерства транспорта Российской Федерации.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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