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ФУАД «Сибирь» готовится к новому сезону

  • 05/04/2018
дорога

Агентство объявило торги на привлечение подрядчиков по содержанию федеральных новосибирских дорог.

ФКУ ФУАД «Сибирь» объявило торги на определение подрядчика по содержанию   участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Новосибирской области. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, на аукцион выставлены:

— Участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск на участке км 41+823 — км 149+723 (начальная цена аукциона 681 млн руб);

— Содержание автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск -Курган — Омск — Новосибирск на участке северный обход г. Новосибирска км 0+000 — км 76+100 (начальная цена — 1,1 млрд руб);

— Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 821+300 — км 947+666; А-320 Омск- Черлак — граница с Республикой Казахстан на участке км 14+000- км 192+000 (1,25 млрд).

— Содержание автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск на участках км 294+786 — 443+020, км 458+110 — 555+720, обход г. Мариинска км 0+000 — км 19+232 (1,48 млрд);

— Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск – Новосибирск на участках км 655+334- км 805+459, южный обход г. Омска км 781+525 — км 821+300; Р 402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск на участке км 375+805 — км 611+142 (2,1 млрд);

— Содержание автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участках км 947+666 — км 1441+400, км 1442+660 — км 1454+009 (2,78 млрд).

Итоги торгов ФУАД планирует подвести 28 апреля 2018 года.

Фото: Gensa Gensa

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