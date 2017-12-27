ФУАД «Сибирь» готовится к сезону 2018

Агентство объявило торги на привлечение подрядчиков для ремонта федеральных новосибирских дорог.

ФКУ ФУАД «Сибирь» объявило торги на ремонт четырех участков дорог в Новосибирской области на общую сумму 1,1 млрд руб.

В 2018 году запланировано выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск на участке км 98+000 — км 108+000 (Новосибирская область). Стоимость контракта составляет 169 млн руб.

Контракт по ремонту автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск Северный обход г. Новосибирска на участке км 0+000 — км 8+500 (Новосибирская область) на стартовом этапе оценивается в 187 млн руб.

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск км 1327+000-км 1345+000 (Новосибирская область) —351 млн руб. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск км 108+000 — км 123+000 (Новосибирская область — 409 млн руб.

Итоги торгов ФУАД планирует подвести в середине января 2018 года.

Фото: пресс-служба ФКУ ФУАД «Сибирь»