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Газпромбанк подписал соглашение о финансировании строительства моста через Обь

  • 02/08/2018
most

В рамках реализации проекта банк выступает в роли старшего кредитора.

Газпромбанк подписал прямое соглашение о финансировании строительства мостового перехода через р. Обь в Новосибирске. Документ был подписан первым вице-президентом Газпромбанка Алексеем Чичкановым и генеральным директором ООО «Сибирская концессионная компания» Мариной Пролубниковой, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В рамках реализации проекта Газпромбанк выступает в роли старшего кредитора, рассматривающего возможность предоставления финансирования ООО «Сибирская концессионная компания» на общую сумму до 6 млрд. руб. Финансовое закрытие сделки планируется осуществить в 2018 году.

В декабре 2017 года между министерством транспорта Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания» было заключено соглашение по строительству и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Подписание документа стало итогом переговоров правительства Новосибирской области с консорциумом Группы строительных компаний «ВИС» и Газпромбанка.

Срок действия концессионного соглашения составляет 25 лет. Строительные работы начнутся во второй половине 2018 года. По условиям договора построить мост со всеми развязками необходимо за пять лет. Общая стоимость проекта оценивается в 36 млрд руб.

Фото: Юлия Данилова

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