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Генеральным директором НОВАТа назначен Ара Карапетян

  • 15/01/2018
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До сегодняшнего дня обязанности гендиректора исполняла Снежана Любарь.

Нового генерального директора коллективу Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) представил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

— Любая организация требует, чтобы во главе нее был человек, который несет полную личную ответственность за все происходящее в театре. Мы не торопились, несколько месяцев подбирали оптимальную кандидатуру, проводили соответствующие согласования, советовались с командой театра, с врио губернатора Андреем Травниковым — в итоге было принято решение о назначении руководителем НОВАТа Ары Карапетяна», — сказал Владимир Мединский, подчеркнув, что у нового руководителя «большой опыт руководящей работы.

Также глава Минкультуры России отметил, что за два предыдущих года театр достиг больших успехов.

— Доходы театра выросли почти в два раза, спектакли проходят с аншлагами, был проведен его ремонт и частичная реставрация, открылся новый концертный зал. Но самое главное, что спектакли театра востребованы новосибирцами, гостями города и он по праву вернулся в число наиболее ярких, эффективных и востребованных федеральных учреждений культуры в нашей стране. Уверен, что под руководством Ары Арамовича хороший темп развития сохранится и дальше, — сказал министр.

Со своей стороны, Ара Карапетян поблагодарил Владимира Мединского за доверие, отметив, что «для него огромная честь стать частью этого театра».

Ара Карапетян родился в г. Ереване в 1969 году. Окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А.Римского-Корсакова. В качестве дирижёра сотрудничал с различными российскими оперными театрами и симфоническими коллективами. С 2013 по 2016 годы – генеральный директор Московского академического музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. С сентября 2016 года – артистический директор Большого театра Харбина (КНР) и Большого театра Тяньцзиня (КНР). В сентябре 2017 года был назначен директором Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б.А.Покровского.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

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