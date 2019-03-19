ГЭТ не исполняет предписание УФАС и решение суда

— Сейчас прошли все судебные разбирательства по оспариванию решения и предписания УФАС. На контроле находится исполнение предписание суда, которым МУП «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) предписано установить экономически обоснованную цену на размещение кабельных линий операторов связи на опорах. Поступили документы, они рассмотрены и принято решение о возбуждении административного производства в связи с неисполнением предписания антимонопольного органа, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела антимонопольного контроля и естественных монополий Новосибирского УФАС Светлана Князькова.

Она уточнила, что в УФАС продолжают поступать заявления от операторов связи. Все вопросы, связанные со злоупотреблениями «Горэлектротранспорта» на данном рынке рассматриваются в установленном порядке. По одному заявлению ГЭТ выдано предупреждение в части уклонения от заключения договора на размещение оборудования. Если будут возбуждены еще какие-то дела не только по ценообразованию, но и по уклонению от заключения договора, то УФАС обещает разместить эту информацию на своем сайте.

— У нас особое внимание к этому делу. Мы считаем, что тот тариф, который установил «ГЭТ», не обоснованный. Предприятие не смогло обосновать установление этой суммы для размещения на своих опорах сетей операторов. Считаем, что для потребителя эта стоимость также важна, так как она закладывается в стоимость услуг, — добавила заместитель руководителя Новосибирского УФАС Наталья Камнева.

В 2017 году телеком-операторы ООО «Сибирские сети», ООО «НовИнвестРезерв», АО «Телеконнект» и ООО «Мегаком» направили в новосибирский УФАС жалобу на тарифы МУП «ГЭТ» на размещение оптоволоконного кабеля на опорах контактной сети. Предприятие запросило 622,82 рубля за содержание одного места крепления в месяц. В октябре 2017 года УФАС приняло решение, что «ГЭТ» нарушило федеральное законодательство. На предприятие был наложен штраф в размере 300 тыс. рублей. В декабре 2018 года седьмой апелляционный арбитражный суд Томска не удовлетворил иск «Горэлектротранспорта» к УФАС. Предприятию отводилось два месяца на то, чтобы опротестовать это решение.

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