Гидравлические испытания сетей в зоне ТЭЦ-5 завершены

СГК подала горячую воду во все многоквартирные дома, которые были отключены от горячего водоснабжения вследствие испытаний.

После гидравлических испытаний сетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 – самой крупной зоне «Тепловых сетей» Новосибирска – Сибирская генерирующая компания подала горячую воду во все многоквартирные дома, которые были отключены от горячего водоснабжения вследствие испытаний, сообщили в пресс-службе СГК.

3 многоквартирных дома, которым по состоянию на 9:00 24 июля в зоне ТЭЦ-5 не подали горячую воду, остаются без ГВС по причинам, связанным не с устранением последствий испытаний, а с проведением других видов ремонтных работ:

— дома № 37 по ул. Сурикова и № 34а по ул. Вторая Юргинская – подключение запланировано до конца дня 24 июля;

— дом №6 по проспекту Дзержинского в связи со сложным характером повреждения, выявленного на распределительном трубопроводе, запланировано подключить к ГВС до пятницы, 27 июля.

В СГК подчеркнули, что в случае, если многоквартирный дом в контуре ТЭЦ-5 до сих пор не получает горячую воду и не перечислен в списке выше, потребителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

Энергетики «Тепловых сетей» Новосибирска еще раз приносят извинения горожанам за задержку подачи горячей воды на прошлой неделе и просят с пониманием отнестись к произошедшему смещению графиков подключений, т.к. гидравлические испытания являются профилактической мерой, позволяющей наиболее точно определить проблемные участки тепловых сетей, провести необходимые ремонты на месте обнаруженных повреждений и подготовить трубопроводы к прохождению отопительного сезона.

Фото: пресс-служба СГК