ГК «Расцветай»: строительство жилых объектов – наш профиль

Товарный знак «РАСЦВЕТАЙ» зарегистрирован в Государственном реестре товарных и знаков обслуживания Российской Федерации 06 июня 2018 года. С этого времени компания начинает работать на строительном рынке недвижимости под данным товарным знаком.

Новосибирцам хорошо знакомы проекты, которые успешно и раньше срока реализовал застройщик: «Дом на Золотой ниве» сдан раньше заявленной даты на полгода, а «Дом на Березовой роще» – с опережением на год, в декабре 2018 года. Финансовая устойчивость характеризует надёжность строительной компании. Это связано с тем, что застройщик располагает собственными средствами для ускоренной работы на объектах.

В активной фазе строительства ГК «Расцветай»: ЖК «Расцветай на Маркса» (срок сдачи дома №1 – 4 кв. 2020 года), ЖК «Расцветай на Гоголя» (срок сдачи дома №1 – 2 кв. 2020 году). В этом году будет сдан «Дом на Лежена».

В разработке компании несколько масштабных проектов в Новосибирске и европейской части России. В ближайшее время ГК «Расцветай» планирует запуск и открытие продаж нового объекта.

Других направлений бизнеса компания не имеет.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: жк-на-маркса.рф.

Фото: предоставлено ГК «Расцветай»