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ГК «ВИС» готова на свои деньги выходить на четвертый мост

  • 10/04/2018
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Регион хочет дождаться подтверждения федерального финансирования.

— Без принятия решения о выделении федерального гранта мы не видим возможности приступать к расходованию финансовых средств, — отметил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, тоже регион рекомендует делать и концессионеру —  ГК «ВИС». Хотя компания готова за счет собственных средств начинать работу.

— Мы бы не хотели втягиваться в долгострой. Хотели бы увидеть перспективы реализации и финансирования проекта, — добавил Травников.

Новосибирская область и ГК «ВИС» подписали концессионное соглашение стоимостью более 40 млрд руб в декабре 2017 года. Андрей Травников отмечал, что правительство работает с концессионером, чтобы добиться более выгодных для региона условий. Речь идет о финансировании из регионального бюджета только после поступления федеральных денег. Интерес к реализации этого проекта сегодня проявляют и банки.

Фото: Юлия Данилова

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