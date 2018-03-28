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ГК «Восток-Моторс» станет официальным дилером марки LEXUSв Новосибирске

  • 28/03/2018
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После затяжной паузы, связанной с уходом с рынка ГК «СЛК-Моторс», представлять интересы марки будет тюменская компания.

По данным информации из открытых источников, ГК «Восток-Моторс» (г. Тюмень) выиграла тендер на право официально представлять марку LEXUS в Новосибирской области. Напомним, что в феврале 2016 годадистрибьютор Lexus в России расторг дилерский договор с Группой компаний «СЛК-Моторс» по Новосибирску. С той поры в столице Сибири официально никто не представлял этот премиальный японский автомобильный бренд.

Однако компания «Ярс Моторс», не являясь официальным дилером Lexus, смогла наладить в регионе продажи и сервис автомобилей, сопоставимые с дилерским. Именно этим можно объяснить тот факт, что марка Lexus возглавила ТОП-5 продаж новых автомобилей премиального сегмента в Новосибирской области по итогам 2017 года, обойдя с большим отрывом BMW и Mercedes-Benz (по данным аналитического агентства «Автостат»).

Представители «Ярс-Моторс», отвечая на вопросы корреспондента Infopro54.ru, пояснили, что готовы работать в новых условиях.

— Сегодня еще рано говорить о конкуренции, постараемся быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка, — говорит управляющий директор салона «Ярс-Моторс» Николай Видинеев. — Мы, конечно, были готовы к появлению официального дилера в Новосибирске, как материально, так и технически. Пока работаем в штатном режиме — никаких изменений в текущей стратегии.

Напомним, что по итогам продаж 2017 года автомобилей премиального класса, в региональном ТОП-5 продаж первое место заняла марка Lexus, второе —BMW, третье — Mercedes-Benz. Четвертое и пятые места, соответственно, у Jaguar Land Rover и Porsche.

Михаил Фишер

Фото: lexus.ru

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