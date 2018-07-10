Город продает нежилые помещения в зданиях, являющихся объектами культурного наследия

Конкурс состоится 31 июля.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска проводит конкурс по продаже нежилых помещений, находящихся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на торги выставлено нежилое помещение в подвале по адресу Красный проспект, 51/5.

Отмечается, что приватизация данного помещения осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 86 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 год».

Помещение свободно от арендных отношений.

Площадь помещения — 58,6 кв. метра. Начальная цена с НДС — 1 150 000 рублей.

— Нежилое помещение находится в здании, являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения «Комплекс жилого кооператива «Кузбассуголь»: «4-этажный кирпичный жилой дом», включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, — говорится в документации.

Конкурс ранее не объявлялся.

Еще одно нежилое помещение в подвале, выставленное на торги, расположено по адресу ул. Челюскинцев, 7.

Приватизация данного помещения осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 год».

Помещение свободно от арендных отношений.

Площадь помещения — 265,2 кв. метра. Начальная цена с НДС — 7 208 000 рубля.

Отмечается, что нежилое помещение находится в здании, являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения «Жилой комплекс в районе железнодорожного вокзала (архитектор Гордеев Б. А.): 4-этажный кирпичный жилой дом», включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Конкурс ранее не объявлялся.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 25 июля. Итоги конкурса будут подведены 31 июля.

Фото: pixabay.com, автор- qimono