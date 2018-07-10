Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Город продает нежилые помещения в зданиях, являющихся объектами культурного наследия

  • 10/07/2018
gavel

Конкурс состоится 31 июля.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска проводит конкурс по продаже нежилых помещений, находящихся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на торги выставлено нежилое помещение в подвале по адресу Красный проспект, 51/5.

Отмечается, что приватизация данного помещения осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 86 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 год».

Помещение свободно от арендных отношений.

Площадь помещения — 58,6 кв. метра. Начальная цена с НДС — 1 150 000 рублей.

— Нежилое помещение находится в здании, являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения «Комплекс жилого кооператива «Кузбассуголь»: «4-этажный кирпичный жилой дом», включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, — говорится в документации.

Конкурс ранее не объявлялся.

Еще одно нежилое помещение в подвале, выставленное на торги, расположено по адресу ул. Челюскинцев, 7.

Приватизация данного помещения осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 год».

Помещение свободно от арендных отношений.

Площадь помещения — 265,2 кв. метра. Начальная цена с НДС — 7 208 000 рубля.

Отмечается, что нежилое помещение находится в здании, являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения «Жилой комплекс в районе железнодорожного вокзала (архитектор Гордеев Б. А.): 4-этажный кирпичный жилой дом», включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Конкурс ранее не объявлялся.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 25 июля. Итоги конкурса будут подведены 31 июля.

Фото: pixabay.com, автор- qimono

Популярное с сайта

«Сибмост» останется на рынке

10/07/2018
Правительство региона надеется, что кредиторы компании сделают все, чтобы Восточный обход был завершен в установленные сроки.

Ипотеку двигает рефинансирование

10/07/2018
Активизация продаж на вторичном рынке высвобождает ресурсы для тех, кто хочет купить квартиру на первичке.

На 1 июня просроченная задолженность по зарплате в Сибири составляла 298,4 млн. рублей

10/07/2018
Около половины от сформированной на данный момент суммы долга относится к производственной сфере и строительству.

Мнение

«Лучше остаться в памяти новосибирцев хорошим депутатом, чем плохим мэром»

Все материалы

«Сибмост» останется на рынке

10/07/2018

Оцените удобство пакетов услуг от Ланта-Банка

10/07/2018

Портфель потребительского кредитования Банка «Левобережный» превысил 13 млрд рублей

10/07/2018

Более 1000 новосибирцев являются акционерами банка ВТБ

10/07/2018

Заявки на тендер по выбору регоператора подали две компании

10/07/2018

У проекта реконструкции ВПП в Толмачево появились перспективы

10/07/2018

Банк УРАЛСИБ запустил сервис переводов с использованием карт «Мир»

10/07/2018

На следующей неделе эскизный проект ЛДС вынесут на публичные слушания

09/07/2018

«Умная одежда» для людей с ОВЗ

09/07/2018

Техперевооружение кластера микроэлектроники планируют завершить к 2020 году. «Электросигнал» создает индустриальный парк. В заделе у новосибирских застройщиков 4,5 млн кв. м. жилья.

09/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×