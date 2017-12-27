«Городские инновации» планируют выйти на рынок наружной рекламы Новосибирска

Севастопольская компания готова в 2018 году установить в городе до 35 «умных остановок».

— Проект «Умная остановка» мы реализуем с 2015 года. На сегодняшний день он действует в 4 городах Крыма: Севастополь, Симферополь, Ялта и Евпатория. Около года в тестовом режиме работает остановка на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, —рассказал гендиректор ООО «Городские инновации» (Севастополь, разработчик и производитель остановок) Антон Червинский.

В Новосибирске первая «Умная остановка» открылась 27 декабря — «Дом Ленина», Красный проспект, 32. Все остановки компании оснащены бесплатным WiFi и USB-портами с помощью которых можно зарядить мобильный телефон, планшет или ноутбук, а также камерами видеонаблюдения. В Новосибирске этот сервис обеспечивает местный партнер проекта — ООО «Сибирские сети». В козырек встроена транспортная навигация и карта-схема от компании Яндекс, с которой «Городские инновации» недавно заключили соглашение о сотрудничестве. Карта показывает где находится пассажир и как он может добраться в нужное ему место. На остановке также установлено электронное табло компании ООО «Синертек» (Санкт-Петербург), с помощью которого пассажиры оповещаются о приходе транспорта. На него выводятся данные МП ЦУГАЭТ.

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— Остановки производятся на нашем предприятии в Крыму, доставка происходит автотранспортом. В производстве мы используем вандалоустойчивые материалы, в частности, закалённое стекло толщиной 10 мм. Впрочем, с 2015 года ни одна наша остановка не пострадала от вандалов, — говорит Червинский. — Не исключено, что в ходе эксплуатации в суровом сибирском климате выявятся недоработки, но мы готовы их своевременно фиксировать и улучшать нестабильные элементы.

В среднем стоимость подобных остановок, по оценкам гендиректора «Городских инноваций» составляет около 1 млн руб, с учетом расходов на проведение коммуникаций и установку табло — 1,5 млн. Пилотный проект в Новосибирске обошелся компании в 2 млн рублей.

— Изначально нас пригласили для реализации проекта «Умная остановка» власти города Новосибирска и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. С ним мы открывали первую остановку в Севастополе, когда он был губернатором города, — рассказывает Антон Червинский. — В Новосибирске за свой счет в течение 2018 года мы готовы установить 30-35 остановок. Если будет решена юридическая сторона вопроса.

По словам руководителя филиала компании «Городские инновации» в Новосибирске Рамила Алиева, отбивать вложенные в остановки деньги инвестор планирует за счет размещения рекламы на сити-форматах. Для этих целей создается новосибирский филиал.

— Мы будем выходить на новосибирский рынок наружной рекламы. Сейчас анализируем цены. Если город объявит конкурс на установку «умных остановок» с размещением на них рекламы на сити-форматах, будем в нем участвовать. При удачном раскладе окупаемость вложенных средств может составить 3-5 лет, — поясняет Рамил Алиев. — Конечно, для этого необходимо, чтобы остановки, выставленные на конкурс, располагались в проходимых местах. Ориентировочно, речь идет о Красном проспекте.

Он отмечает, что «Городские инновации» не считают местных игроков рынка наружной рекламы, таких как «Дизайнмастер», конкурентами. Скорее, коллегами. На момент публикации материала комментарий в компании «Дизайнмастер» получить не удалось.

— У нас было несколько предложений по исполнению этого проекта, но, как выясняется, от предложения до реализации — большой путь. Мы начали переговоры в 2014 году, и вот в 2017 году нашелся предприниматель, который готов оборудовать подобными остановками ряд улиц. Я вижу хорошую перспективу за «умными остановками», посмотрим, как она покажет себя в эксплуатации, особенно сибирской зимой. И если дело пойдет, предлагаю компании организовать основное производство здесь, в Новосибирске. Рынок у нас большой. Сегодня основное производство комплектующих базируется в Севастополе и в Санкт-Петербурге, — цитирует пресс-служба мэрии Новосибирска главу города Анатолия Локтя.

В сообщении отмечается, что профильными департаментами мэрии города совместно с компанией-разработчиком составлен адресный перечень остановочных платформ, на которых в течение ближайшего года планируется обустройство таких же павильонов — всего около 30. В адресном перечне — пл. Калинина, Речной вокзал, остановки вдоль Красного проспекта.

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На сегодняшний день на улично-дорожной сети Новосибирска расположено около 1 тыс остановок. «Умная остановка» — это одна из «125 идей», за которые проголосовали жители Новосибирска.

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По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, по итогам 1 полугодия 2017 года объем рынка наружной рекламы Новосибирска составил 480 млн рублей. В июне 2017 года председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов сообщал СМИ, что городской бюджет от наружной рекламы получает ежегодно около 200 млн руб. Крупнейшими игроками на этом рынке являются местные компании «Дизайнмастер», «Рим-С» и «АртБизнесЛайн», а также федеральные операторы Russ Outdoor и Gallery. По экспертным данным, первые две занимают около 90% рынка наружной рекламы региона.

По данным Рейтинга рекламных агентств России AllAdvertising, новосибирская компания «Дизайнмастер» также входит в топ-20 агентств в рубрике «Наружная реклама» (биллборды, сити-форматы, брендмауэры, лайтбоксы) РРАР-2017. Средняя стоимость размещения наружной рекламы на рынке Новосибирска —- 20/25 тыс рублей. AllAdvertising сообщает, что в общей сложности «Дизайнмастер» владеет сетью, насчитывающей более 11700 рекламных сторон (из них — более 6300 в Новосибирске), 24 формата рекламных конструкций (в том числе цифровые носители, уличная мебель, магистральные конструкции и афишные носители).

В рубрике «наружная реклама» 2ГИС в Новосибирске зарегистрировано 675 организаций.

Юлия Данилова

Автор фото: Наталья Коробицына