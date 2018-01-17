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Businessjump

Госдолг Новосибирской области за год снижен на 723,8 млн рублей

  • 17/01/2018
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На 1 января 2018 года он составил 47,1 млрд рублей.

Предварительные итоги исполнения областного бюджета 2017 года характеризуются позитивными показателями: доходы бюджета — 124,7 млрд рублей, 100,3 % к плану года, расходы бюджета — 121,3 млрд рублей, 95,9 % плана года, объем государственного долга за 2017 год снижен на 723,8 млн рублей и составил 47,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Стабильное поступление в бюджет доходов, а также структурные изменения долга обеспечили существенное снижение расходов на его обслуживание. Увеличение доли дешевых бюджетных кредитов и сокращение до минимума обязательств перед коммерческими банками позволили достичь наименьшего значения долга по итогам января-ноября, когда снижение составило 8,4 млрд рублей, а долг Новосибирской области опустился ниже планки 40 млрд рублей, — говорится в сообщении.

В декабре 2017 года в связи с завершением финансового года для финансирования расходов было проведено первое плановое кредитование. В целом же по итогам года сокращение заимствований превысило их привлечение. Как результат – сокращение объема государственного долга на 723,8 млн рублей и снижение расходов на обслуживание долга в 2017 году на 633,1 млн рублей по сравнению с 2016 годом.

— Итогом управления государственным долгом региона за 2017 год стало снижение долговой нагрузки на 3,4 %, с 47,6 до 44,2%. Новосибирская область с 2016 года уверенно входит в группу регионов, имеющих долговую нагрузку ниже 50 %, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что сохранение объема государственного долга на стабильном уровне и снижение долговой нагрузки — одна из основных задач на 2018 год, устанавливающая и определяющая подходы по формированию и исполнению бюджета.

Фото: pixabay.com, автор- kschneider2991

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