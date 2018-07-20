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Госдума приняла закон о товарных интернет-агрегаторах

  • 20/07/2018
Duma

Документ направлен на восполнение пробелов в правовом регулировании при реализации товаров и услуг в интернете.

Госдума приняла закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в части усиления защиты прав потребителей, приобретающих товары (услуги) через Интернет), сообщили в комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Законом предлагается внести изменения в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», направленные на восполнение пробелов в правовом регулировании при реализации товаров и услуг в интернете и создание дополнительных механизмов для защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги в интернете.

Предусматривается введение понятия «агрегатор» в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию о товаре или услуге. Предусматривается ответственность агрегаторов за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре (услуге), продавце (исполнителе, изготовителе, импортёре), на основании которой был заключён договор с потребителем.

Агрегаторами предлагается считать владельцев программного обеспечения или сайтов (страниц), которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара (услуги) одновременно возможность ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора купли-продажи товара (возмездного оказания услуг) в объеме, предусмотренном в соответствующем предложении продавца (исполнителя), заключить с ним договор купли-продажи (возмездного оказания услуг), а также произвести предварительную оплату указанного товара (услуги) путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Уточняется также перечень информации, которую агрегатор обязан предоставить потребителю и ответственность за которую он несёт. Дополнительно закрепляется обязанность продавца (исполнителя) по передаче агрегатору достоверной информации о себе.

Закрепляется обязанность продавца (исполнителя) предоставлять агрегатору и размещать на своем сайте достоверную информацию о себе (наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, фамилия, имя, отчество, номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и в течение одного рабочего дня с момента внесения в нее изменений сообщать агрегатору об изменениях такой информации.

Предусматривается освобождение агрегатора от возмещения потребителю убытков в случае, если он не изменял информацию о товаре или услуге, представленную продавцом (исполнителем).

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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