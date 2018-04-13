Госстройнадзор вынес более 100 постановлений о нарушениях при строительстве

Самое распространенное нарушение — несоблюдение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов.

В отношении строящихся зданий областная инспекция госстройнадзора вынесла 119 постановлений по различным статьям административного кодекса в первом квартале 2018 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Самое распространенное нарушение — это несоблюдение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий). Таких постановлений вынесено 89. За самовольное строительство вынесено 24 постановления, за самовольную эксплуатацию — 11, — сообщил заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Валерий Гноевой.

По предварительным данным в Новосибирской области за первый квартал 2018 года введено 324 тыс. 815 кв. м жилья (3100 квартир). В областном центре сдано 94 тыс. кв. м (1271 квартира).

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru