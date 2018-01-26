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Гостиница «Миротель» приняла 20-тысячного гостя

  • 26/01/2018

Он прибыл из Омска.

Сегодня генеральный менеджер гостиницы «Миротель» Владимир Ников поздравил 20-тысячного гостя отеля – им стал 39-летний Андрей Березин, прибывший из Омска в Новосибирск на конференцию «Коммуникация ортопеда и хирурга в современных протоколах клиники», которая проходит в одном из конференц-залов гостиничного комплекса. «Миротель» регулярно предоставляет площадку для проведения различных курсов и семинаров поставщиков ведущих европейских производителей с приглашением лекторов из России, Европы и США, сообщили в пресс-службе компании.

Официальное открытие гостиницы «Миротель» состоялось 31 января 2017 года. Номерной фонд отеля включает 111 номеров, 100 из которых – одно- и двухместных номера категории стандарт, 8 – люкс и 3 номера люкс-апартаменты. Инвестиции в проект составили более 800 млн. рублей. В отеле работают 3 конференц-зала. В январе 2018 года «Миротель» получил награду Guest Review Awards 2017 от Booking.com с формулировкой «За преданное отношение к делу, приверженность и упорную работу», получив рейтинг 9,5 по 10-балльной шкале, самый высокий рейтинг среди новосибирских отелей категории 4 звезды.

Фото: предоставлено пресс-службой

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