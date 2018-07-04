Готовая молочная продукция официально выведена из-под действия «Меркурия»

Соответствующий приказ подписан в Минсельхозе РФ.

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области информирует, что на официальном портале правовой информации опубликован приказ Минсельхоза, о внесении изменений в перечень продукции, подлежащей сопровождению электронными ветеринарными сопроводительными документами. Согласно поправкам, готовая молочная продукция с 1 июля не входит в поле действия системы «Меркурий».

Ранее стало известно, что Минюст зарегистрировал приказы 249 №51475, 250 № 51476 и 251 №51477 от 28.06.2018 г., исключающие из действия ЭВС готовую молочную продукцию.

Приказ вступил в силу с 1 июля 2018 года.

Как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Минсельхоз РФ планирует принять решение по вопросу внедрения обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции в ближайшее время, но, скорее всего, она будет освобождена от сертификации.

Отмечается, что из-под ветсертификации выведена продукция, которая произведена из пастеризованного (ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного) молока или пастеризованных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару.

Кроме того, из системы ветеринарной сертификации выводятся так называемые композитные продукты.

Речь, в частности, идет о продуктах переработки, содержащих в своем составе менее 50% продукции животного происхождения, при условии, что такая продукция была термически обработана целиком и полностью до полного изменения естественных свойств сырого продукта, о продуктах, содержащих менее 50% (по массе) пастеризованных цельного молока, обезжиренного молока, иного молочного сырья и не содержащих иных продуктов животного происхождения, а также о продуктах, содержащих менее 50% рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных сушеных, соленых, в рассоле и копченых.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru